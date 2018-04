2018-04-20

記者林欣若/巴塞爾報導

最吸睛:擬真月球錶面

美國阿波羅8號(Apollo 8)登月任務至今屆滿50年,歐米茄(OMEGA)以Speedmaster Dark Side of the Moon Apollo 8腕錶向這個象徵著勇於挑戰、大膽冒險的任務致敬,黑色陶瓷錶盤模擬月球表面的坑洞,打造出深淺不同層次,翻至錶背,則有「We’ll see you on the other side」字樣,這是當年阿波羅8號駕駛員Jim Lovell的名句。

鏤空的錶盤設計,可看到精準雕飾的擺橋和機芯夾板,機心夾板以特殊處理呈現黑色,打造出有如月球表面的陰影,計時指針均塗覆黃色亮漆,測速圈和計時按鈕也有Super-LumiNova夜光塗漆,黑黃跳色從錶盤延伸到錶帶,除了黃色縫線,黑色皮錶帶以黃色橡膠填充,歐米茄以特殊裁切工具在錶帶鑽出等距的小圓孔,讓黃色橡膠若隱若現,為錶款增添明亮活力。

圖片提供/OMEGA