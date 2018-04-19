2018-04-19

記者凃盈如／台北報導

暖陽四月，正是春遊好時機！台灣近年流行走春賞花，尤其四月起更是櫻花、繡球、百合、海芋等花卉盛開的季節，帶著話題點心、飲品出遊，為相聚的時光增色。

起司塔

來自日本北海道，年度狂銷3,500萬個的起司塔品牌BAKE CHEESE TART，即日起至4月30日推出台灣限定的春季新品「瀨戶內蜂蜜檸檬起司塔」。主要選用來自北海道的香濃滑順起司，及帶有清爽酸味的日本瀨戶內產檸檬與台灣雅緻原蜜，呈現香濃又爽口的酸甜滋味。

至於來自日本的起司塔專賣店「安普蕾修」，日前於台北車站誠品站前B1增設新據點，除了推出春季新品開心果覆盆子起司塔，更將台灣蓬萊米粉摻入法國頂級品牌CACAO BARRY的巧克力製做成米戚風蛋糕，該系列售價十分親民，120元起即可入手。

龍蝦堡

近來紐約曼哈頓正宗龍蝦堡專門店LUKE’S LOBSTER進駐微風廣場，尺寸與賣相，都為野餐加分。其海鮮在美國處理後急速冷凍，空運到日本、台灣，食材解凍後搭配與日本相同配方的麵包，再淋上以少量美乃滋、熱騰騰的檸檬奶油和香草調味料，展現多層次風味，目前LUKE’S LOBSTER提供三種口味：龍蝦堡、白蝦堡、蟹肉堡，也可選購雙口味、三種口味的組合。

蛋捲冰

春遊的話題點心，還有超人氣冰淇淋！來自台南的蜷尾家，首次與7-11統一超商合作，推出限量15,000組華人冰王蛋捲冰禮盒，即日起全台7-11統一超商門市櫃檯開放預購，推出「蜂蜜紅茶」與「焦糖雞蛋布丁」兩款獨家新口味，一組兩入，是讓人感到溫暖懷舊的散步甜點，其外盒色調和設計帶點復古風格，擺在野餐墊上也顯得十分上鏡。

巧克力

IG打卡絕對少不了它！比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA推出美妙城市幻想曲系列，讓野餐也彷彿環遊世界，巧克力以布魯塞爾、倫敦、紐約、東京到上海全球東西方五大指標性城市為靈感，由五位品牌全球巧克力大師，為五大城市打造代表性的巧克力口味。譬如布魯塞爾總讓人想到腳下的石頭路，也是味蕾的天堂，於是創造「心形焦糖榛果蓉黑巧克力」；而代表東京的「香橙葡萄柚牛奶巧克力」，則演繹酸甜可口的城市慶典。

櫻＆莓

針對春季必追主題「櫻花」、「草莓」，台灣半島精品店限量發行「櫻花茶包，「櫻花餅乾」，是野餐嬌點；又或是星巴克「草莓蜜香奶霜星冰樂」，以帶有蜂蜜香氣的鮮奶油，點綴糖漬草莓果乾，酸甜芬芳的滋味，搭配粉紅浪漫的色彩，呼應春日想像。

佐餐，品酌春日浪漫。

微熱山丘精選台灣在地具代表性的茶葉，於今春推出三款原味茶：日月潭紅玉紅茶、松柏嶺烏龍茶、阿里山烏龍茶。包裝以等高線為設計主軸，描繪中部山區的產地，並採用專利掛耳式茶包設計，不論在哪，皆可輕鬆沏上一杯的台灣好茶，是方便攜帶出遊的絕佳之選，且品牌茶葉訴求友善環境的自然農法茶園，佐以師傅的傳統烘焙手藝，將陽光濃縮在飽滿葉子裡。

美景當前有酒食相伴助興，不妨帶著瓶裝啤酒佐餐，四處野餐。近年來精釀啤酒魅力橫掃台灣，獨家代理比利時三大酒廠的細酌牛飲（Beer Talk）精選六款適合大眾普飲的精釀啤酒，包含小麥啤酒、水果啤酒以及修道院啤酒（Abbey Beer）等，顛覆比利時啤酒艱澀的形象，輕鬆佐春光與美景。至於 「SUNMAI 金色三麥」則與「屋頂上的貓」私廚共同合作，由設計師倪嘉隆操刀，設計出「貓奴必敗」的酒標！酒標插畫取材自老闆開設私廚餐廳的各種故事；將私廚老闆的心境轉換、空間的記憶遺留、四隻家貓的個性、以及家庭內的生活方式，融入SUNMAI原創「德式小麥啤酒」、「蜂蜜啤酒」、「紅衣小女孩」、「火燒紅蓮寺」等口味，訴說「屋頂上的貓」私廚專屬故事啤酒，譬如「德式小麥啤酒」描繪私廚餐廳草創之初的辛苦忙碌，辛勤的老闆不停的嘗試各種味道；像酒標上的貓咪們，努力地塗抹著焦糖口味的吐司，每款都十分詼諧有戲。

圖片提供／BAKE CHEESE TART、GODIVA、Mister Dounut、SUNMAI 金色三麥、半島精品店、安普蕾修、細酌牛飲、微風、微熱山丘、星巴克、北歐櫥窗

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