跨越夢想 myfone行動創作獎起跑─台灣大連續12年打造國內創作平台 即日起徵件 百萬獎金等你拿

2018-04-18

〔記者吳佩樺／台北報導〕台灣大哥大「myfone行動創作獎」，今年邁向第12年，本屆以「跨」為競賽主軸，訴求「跨域、跨界、跨世代」，鼓勵每個人要勇於跨越自己。即日起至8月8日展開徵件。

首次擔任myfone行動創作獎評審的導演王小棣更以一句「就跨吧！」來鼓勵創作者超越現實世界，充分發揮想像力、表現創意。本屆評審陣容同樣堅強，包括作家廖玉蕙、吳若權以及音樂製作人陳子鴻、陳鎮川，還有深受年輕族群喜愛的插畫家輔大猴、藝人黃子佼等。

台灣大哥大基金會董事長張善政表示，myfone行動創作獎是台灣大哥大連續12年打造的國內最大全民創作平台，除了高額獎金，更提供後續表演舞台，例如從比賽中脫穎而出的年輕歌手黃霆睿，去年發行數位單曲，MV上架YouTube不到10天就突破百萬點擊率。今年更擴大整合多方資源，目的是創造得獎者更多商業收入的機會。

myfone行動創作獎涵蓋訊息文學組、原創歌曲組、微電影組、原創貼圖組，其中微電影組首獎高達100萬元。因應趨勢，今年各組參賽形式均做了新的調整，給予參賽者更彈性的空間和挑戰。

此外，根據台灣大哥大統計，去年myfone行動創作獎參加年齡層橫跨6至90歲。而從2007年起至2017年，11年來合計徵件訊息303,542則、歌曲鈴聲5,661首、微電影1,616部、貼圖3,664件等，總徵件數為314,483件。