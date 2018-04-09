瘦高個 都會代步小車-1

2018-04-09

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【個性化4人座 都會微型車】

smart forfour

smart在2004年曾推出過以Mitsubishi Colt為基礎的FF前置引擎前輪驅動初代forfour車款（原廠代號W454），但由於市場反應不佳，很快就在2006年宣告停產。直到2014年才讓跟fortwo一樣採RR後置引擎後輪驅動的第2代forfour（原廠代號W453）重出車壇。

本文試駕的forfour 90匹馬力車型搭載一具後置的0.9升直3渦流增壓引擎，擁有90匹最大馬力與13.8公斤米最大扭力，搭配Twinamic 6速雙離合器自手排變速箱，由靜止加速至時速百公里需時11.9秒，極速則可達165公里／時，以一輛都會代步用微型車而言算是很夠用了。能源局公布的歐規平均油耗，每公升可跑20.9公里，能源效率在1,200cc以下級距是最佳的第1級。

本車大腳油門一敗的加速感鏗鏘直接，跟下文Suzuki Ignis的CVT傳動系統是兩種迥異的感受，會讓人有種激越暢快的爽度，不喜歡的人可能會覺得過於乾涸生硬，但這種就是青菜蘿蔔各有所好，你不能說哪個好、哪個壞。稍高的重心與坐姿，驅策起來也跟典型supermini掀背車有所不同，不是那麼貼地卻也頗為紮實明快。重回市場的forfour由於沿用fortwo的RR架構與tridion安全車體，前座艙鋪陳其實大抵延續fortwo的基調，只是後面多規劃了只適合坐兩人的50／50分離後座椅，並能搭配引擎上方行李廂空間，提升smart載人載物的實用機能性。你絕不能奢望forfour的後座坐起來多寬敞舒適，因為它的車名開宗明義就告訴你這是輛只能4人搭乘的代步工具。

台灣賓士今年初將正2018年式smart全車系的配備和價格稍做調整，本文試駕90匹馬力的forfour passion基本車價調漲至86萬，但對注重個人風格的都會微型車買家肯定魅力不減。