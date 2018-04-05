林志玲杜拜觀馬賽 戴浪琴新錶展優雅

〔記者陳慧玲／杜拜報導〕林志玲氣質優雅，連續14年擔任浪琴表全球代言人，日前受邀前往杜拜參加阿聯酋購物中心浪琴表名品店開幕剪綵，並出席杜拜世界盃賽馬比賽，林志玲說：「謝謝浪琴帶我環遊世界，這次到了杜拜站！」
在杜拜的活動中，林志玲手上佩戴著價值新台幣14萬7,300元的浪琴「珍珠母貝面盤鑲鑽不鏽鋼鍊帶女士腕錶」，襯托出她的高雅氣質，展現優雅細膩風采。此新錶款，屬於Record開創者系列，直徑30毫米鑲鑽錶殼，加上白色珍珠母貝面盤飾以13個點鑽時標顯示，搭配不鏽鋼錶帶。
浪琴表L592.4自動上鏈機芯，首度採用低摩擦系數、質地輕盈、具抗磁性特點的單晶矽游絲材質，並獲得瑞士官方天文台（COSC）的「天文台錶款」認證。
而杜拜世界盃馬賽，是中東地區每年最大的馬術嘉年華活動，浪琴不但是贊助者之一，也是官方指定計時廠商，比賽總獎金高達1千萬美元。林志玲親臨現場看賽馬，也被精采的開幕、閉幕節目，以及繽紛絢爛的煙火秀吸引，不時拿起手機拍下美麗畫面。
浪琴也藉由杜拜世界盃舞台，於中東地區正式推出征服者系列 Conquest V.H.P.（Very High Precision，超高精準度）腕錶。這款腕錶代表石英領域的全新成就，並結合精準性、卓越技術、運動氣息，以及該品牌的獨特優雅風範。
圖片提供：浪琴表