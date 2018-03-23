《巴塞爾錶情搶先看》複雜時計4

2018-03-23

記者林欣若／台北報導

兩地時間全日曆

早在80年代初，全日曆月相腕錶已是寶珀（Blancpain）得意之作，今年寶珀向上挑戰，首度集結全日曆、月相、兩地時間等複雜功能，推出全新Villeret系列兩地時間全日曆腕錶。

簡潔而古典的錶盤配置，讓三種複雜功能一目了然，最外圈的日期盤由寶珀標誌的藍色指針顯示，羅馬數字時標以中央時針和分針顯示當地時間，最內圈的出發地時間盤，由紅色箭頭指針顯示，品牌Logo上方的對稱顯示窗，顯示星期和月份，下方則有寶珀經典的月相臉譜。

這是一款專為旅人打造的錶款，為了方便在旅行中調校時間，寶珀特地在錶耳四端的下方加裝專利隱藏式調校器，不需依靠專門工具，單憑手指就能調校所有日期、月相等顯示功能，比起一般腕錶需要在錶殼側面配置用以調整時間的凹陷式按鈕，隱藏式調校器讓腕錶外形更完美，錶冠則可以用作以每一小時為單位的當地時間快速調整，相當便利。

圖片提供/Blancpain