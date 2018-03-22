大改款！實測Dyson無線電力機王V10 歷代最長60分鐘續航力

2018-03-22

記者吳佩樺／報導、攝影

無線吸塵器已經取代有線，成為主流，市占超過7成，堪稱旗艦市場霸主的Dyson，近三年來首度大改款的V10在台上市，綜合來說最大進化是電池續航力一舉自上代V8的40分鐘提升至60分鐘，堪稱歷代「最強電力無線機王」。

實測續航力 低速約60分鐘 高速約5分鐘半

不過V10真的有業者所說的那麼有「凍逃（台）」嗎？我們來實際測試一下！V10增加為高、中、低三段吸力，《自由時報》記者首先以低速模式進行實測，結果顯示的確可連續使用約64分鐘，證明官方沒灌水。但在高速模式下，電力僅有5分41秒左右。

V10的另一大特色是改變機身結構，將馬達、氣旋、集塵筒從90度設計改為一直線，吸塵氣流路徑不用「轉彎」，加上全新研發的V10數位馬達，重量僅有V8馬達的一半，但卻能達到151AW大吸力。而V10機體外觀雖然看起來比V8大，手持重量則有稍微減輕。

實測吸塵力 V10、V8新舊代實力都強

記者在磁磚地板和地毯踏墊分別撒上10公克咖啡粉和麵粉，V10僅須吸塵1次就能清潔乾淨。不過實測V8亦有相同的清潔能力，可見無論新舊代，Dyson吸力均有一定的實力。

靜音測試方面，V10和V8均以高速模式測量運轉音量，在151AW、115AW吸力下，分別測得81、80分貝（含環境音），二款差不多，證明V10更大吸力，噪音沒變大。

此外，V10不只加大集塵筒，且為可拆式，過去惱人的集塵筒難清潔的問題，新代徹底擺脫了。同時加入電量和濾網清洗指示燈，在細節功能部分亦更為貼心。

跟上代V8比一比 實測看V10

全新V10數位馬達

V10採用全新V10（右）數位馬達，重量125公克，僅有V8（左）馬達的一半重，但卻能達到151AW大吸力。

直線結構大吸力

從此圖能明顯看見，不同於V8（左）的90度設計，V10（右）馬達、氣旋、集塵筒改為一直線的機身結構，吸塵氣流路徑不用「轉彎」，達到大吸力。此外，V10機體外觀雖然看起來比V8大，手持重量卻有稍微減輕。

吸力二段變三段

V8僅有低、高二段，V10則增加為低、中、高三段。

加大集塵筒且可拆清洗

V10除了加大集塵筒，新型直線傾倒設計讓灰塵更精準地倒入垃圾桶中，外殼還能拆開清洗，比過去更容易清潔。

加入電量和濾網清洗指示燈

V10不只有電量指示燈，同時新增濾網清洗提醒燈。

電池續航力提升至60分鐘

根據官方數據，V10的電池續航力自V8的40分鐘提升至60分鐘，記者實測在低速模式（左）下，V10電力長達約64分鐘，證明官方沒灌水。不過在高速模式（右）下，電力僅有5分41秒左右。

靜音測試

記者實際使用V10（右）和V8（左）測試噪音，二款在高速模式下的運轉音量分別為81、80分貝（含環境音），二款差不多，顯見V10更大吸力但沒變得更吵。（V10高速模式吸力151AW、V8為115AW）

地板、地毯吸力清潔測試

記者在磁磚地板（左）和地毯踏墊（右）分別撒上10公克咖啡粉和麵粉，V10僅須吸塵1次就能清潔乾淨。不過實測V8亦有相同的清潔能力，可見新舊代的吸力實力都很強。