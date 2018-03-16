烘焙展登場 3折起撿便宜

〔記者凃盈如／台北報導〕2018國際烘焙展即日起至3月18日於南港展覽館1館登場。旺代集團旗下六大家用品牌推出萬件商品進駐會場1樓，其中LOTUS烘焙烤模全面5折，其他品牌3折起，推出多款1,000元有找的限量頂級鍋具每日20件，另有下殺低價的進口廚房配件、烘培用品。
本次歐洲精品家用品牌比利時BergHOFF的星球造型陶瓷烤爐為一大亮點，功能多樣化，可自由替換零件，滿足多樣烹飪需求；荷蘭Brabantia ─BO系列時尚環保桶，有著個簡潔俐落的名稱，BO音同法文beau，是美的意思，商品果真顛覆傳統垃圾桶設計，採用多桶合一，彷彿北歐家具，且擁有多種色彩可以選購，新品上市展覽期間享5至6折優惠。
至於BergHOFF 2018新品「野趣戶外BBQ」烤肉爐，則由品牌兩位知名設計師Pieter Roex與Kenneth Willaert聯手打造，可做為烤箱、烹飪台及戶外烤肉爐，採用頂級不鏽鋼及陶瓷製成，建造均勻受熱、循環快速且穩定的烹調媒介，頂部可控制通風蓋設計，精準掌握食材溫度，下方出風口可彈性調整氣流，達到均溫慢烤熟成，兩側竹製備料台，質地溫潤平滑散發自然香氣，是居家戶外烤肉的一大亮點。