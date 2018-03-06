伊萊克斯完美管家 送雙重好禮

〔記者吳佩樺／台北報導〕又到春季高過敏時節，勢必再帶動新一波的吸塵器銷售高峰，伊萊克斯宣布即日起至3月26日，民眾至百貨通路購買Ergorapido完美管家3合1 HEPA進化版無線吸塵器，贈送HEPA等級內外濾網組以及布料纖維專用電動吸頭，雙贈品價值5,980元。
伊萊克斯表示，現代家庭主婦工作忙碌，打掃愈來愈依賴省時省力的高效能吸塵器，完美管家3合1 HEPA進化版無線吸塵器具備直立、手持、床墊除螨功能，配備UV床墊電動吸頭，透過電動拍打吸入塵螨。
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