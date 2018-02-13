紐約時裝週 Tory Burch繽紛花海 Ella出席看秀 印花飄逸散發波希米亞風情

2018-02-13

〔記者林欣若／台北報導〕名媛設計師Tory Burch 2018秋冬紐約時裝秀台灣時間9日深夜登場，在一片康乃馨花園中，Tory Burch擅長的浪漫印花、飄逸剪裁，和花海相得益彰，包括女星「Ella」陳嘉樺、劉詩詩、茱莉安‧摩爾（Julianne Moore）、席安娜‧米勒（Sienna Miller）都是座上賓。

藝術家、畫作、傳奇女性的故事，經常成為Tory Burch的靈感來源，Lee Radziwill是美國前第一夫人賈桂琳的妹妹，她不經意的時尚風格，成為Tory Burch這一季的創作靈感，另外，現代編舞家Pina Bausch的作品《康乃馨》（Nelken）大片花海也啟發了Tory Burch，她以女性化的線條層次搭配經典的剪裁，以現代手法運用在印花布上，再配以對比鮮明的紋理及印花圖案，打造了浪漫高貴的2018秋冬系列。

在一片綠意盎然花團錦簇的場景下，模特兒伴隨著古典的交響樂魚貫而出，色系上以和諧低調的調色盤色彩，包含象牙白、柔和的淡粉色，穿插著葉綠色或是具有秋冬氛圍的酒紅色及海軍深藍色，為深沉的秋冬景象添上繽紛色彩，除了Tory Burch經典的長洋裝，也有不少夾克外套、絨毛大衣，多層次穿搭帶點波希米亞風情的秋冬時尚。