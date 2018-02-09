《小珠寶小經典︰Georg Jensen》

2018-02-09

記者王瀅娟／台北報導

迷你版 超值心意

Georg Jensen今年也針對經典款推出微縮版本，並做為情人節主打。

Aurora耳環將鑽石鑲在漸進大小排列的貴金屬圓球上，沿著耳垂向上排列閃爍，宛如星空中的星星，向北歐曙光女神歐若拉（Aurora）致意，今年推出較為迷你的版本，更適合纖細嬌小的亞洲女生。

每到情人節總特別受歡迎的心型鍊墜，Heart of Georg Jensen以簡約卻又富含光影變化的心型設計贏得人心，今年推出小型鍊墜，以及不對稱的心型設計，彷彿達利畫作中流動融化的時鐘，傳遞有情人心中亙古不變的情意。

Torun 204手鐲為Georg Jensen合作的銀雕大師薇薇安．朵蘭（Vivianna Torun）最經典的設計之一，流暢簡約的線條如隨意環繞手腕鉤扣固定的緞帶，看似柔和卻又如此堅定，簡單卻堅定的表達對愛情的忠貞約定。現在除了手環，也有戒指，心意不變，更容易入手。

圖片提供／Georg Jensen