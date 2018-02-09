《小珠寶小經典︰Georg Jensen》

記者王瀅娟／台北報導
迷你版 超值心意
Georg Jensen今年也針對經典款推出微縮版本，並做為情人節主打。
Aurora耳環將鑽石鑲在漸進大小排列的貴金屬圓球上，沿著耳垂向上排列閃爍，宛如星空中的星星，向北歐曙光女神歐若拉（Aurora）致意，今年推出較為迷你的版本，更適合纖細嬌小的亞洲女生。
每到情人節總特別受歡迎的心型鍊墜，Heart of Georg Jensen以簡約卻又富含光影變化的心型設計贏得人心，今年推出小型鍊墜，以及不對稱的心型設計，彷彿達利畫作中流動融化的時鐘，傳遞有情人心中亙古不變的情意。
Torun 204手鐲為Georg Jensen合作的銀雕大師薇薇安．朵蘭（Vivianna Torun）最經典的設計之一，流暢簡約的線條如隨意環繞手腕鉤扣固定的緞帶，看似柔和卻又如此堅定，簡單卻堅定的表達對愛情的忠貞約定。現在除了手環，也有戒指，心意不變，更容易入手。
圖片提供／Georg Jensen
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Heart of Georg Jensen小型18K金鍊墜，23,500元。
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Heart of Georg Jensen今年推出小型純銀鍊墜，4,500元。
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由耳垂一路向上閃耀的Georg Jensen Aurora 18K白金鑲鑽耳環，57,100元。
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Georg Jensen Torun 204純銀、18K金戒指，8,200元。
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Georg Jensen Torun 204 鑲鑽戒指，有純銀、玫瑰金、18K金等可選，15,200元起。
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Georg Jensen Torun系列有鑲鑽款手環、雙色款手環與戒指等。
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Torun 204手環是Georg Jensen經典設計之一，現在也推出戒指。
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Heart of Georg Jensen小型18K金鍊墜，23,000元。
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Heart of Georg Jensen小型純銀鍊墜，5,600元。
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Georg Jensen Aurora 18K白金鑽石迷你耳環，30,600元。
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Georg Jensen Aurora 18K金鑽石迷你耳環，30,600元。