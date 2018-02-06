PUMA×HELLO KITTY 粉紅控瘋狂購

〔記者林欣若／台北報導〕運動品牌PUMA旗下最經典的鞋款SUEDE今年歡慶50週年，PUMA展開一連串聯名活動，首波便是與三麗鷗旗下最受歡迎的卡通人物HELLO KITTY推出聯名系列，這系列以1976年最原始版的HELLO KITTY為設計主軸，可愛的牛奶罐是最大特色，並利用鮮明的白色和紅色，熱鬧開啟50週年慶。
聯名系列最受矚目的當然是SUEDE Classic鞋款，在鞋頭、鞋帶以及鞋側PUMA的標誌大彎刀皆採用招牌HELLO KITTY紅色，與鞋面滿版的HELLO KITTY圖案相呼應，翻到鞋底也是驚喜，左右兩腳的鞋底拼起來正好是HELLO KITTY頭上的蝴蝶結，PUMA一口氣推出大人、大童、小童、嬰兒各種尺寸，不分男女老少都可以感染這股卡通魔力。
除了SUEDE Classic鞋款，也有多款潮流T-shirt、經典的PUMA T7復古連帽T-shirt、復古運動長褲，每個單品都有HELLO KITTY可愛圖案和牛奶瓶，搭配半透明帽沿的棒球帽、全透明插圖後背包，是新春最萌裝扮。慶祝聯名系列上市，PUMA推出驚喜活動，2/7至2/20日期間在全台12個指定PUMA百貨專櫃及門市，免費索取 PUMA SUEDE 50週年HELLO KITTY護照，蒐集12款不同造型的PUMA × HELLO KITTY紀念印章，全部蒐集完畢便有機會抽中整組共12款的限定PUMA × HELLO KITTY紀念印章組。