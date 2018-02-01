【超有感抗敏大作戰】 平價除塵蟎機 夯翻天

記者吳佩樺／台北報導
呼吸道過敏主要是由塵蟎的排泄物和屍體引起，有過敏孩童的家庭，家長會更加重視塵蟎議題，使得除塵蟎機銷售逐年成長，尤其是平價款式、價格約3至6千元左右最受歡迎。市面機種眾多，建議以「大吸力、電動拍打吸頭、HEPA等級濾網」為挑選依據。
IRIS IC-FAC2 智慧感測
IRIS IC-FAC2主打智慧除塵蟎，提供強、標準、弱3種模式，內建感測器，利用燈號顯示塵蟎狀態，例如紅燈代表塵蟎多、綠燈則為乾淨。清潔同時還會送出暖風，二次對抗塵蟎。通路售價約3,990元。
Raycop RS300 抗菌材質
除塵蟎機使用時會直接接觸床墊、棉被，Raycop RS300機身底部特別採用抗菌材質。另配置床褥專用旋轉刷，能有效清除毛髮和皮屑，但不會損傷床褥。通路售價約6,990元。
奇美VC-HB4LH0 多功能配件
奇美VC-HB4LH0內建鋰電池，可無線使用，充飽電的續航力達25分鐘，機身具備LED照明燈。採用多重過濾系統。多功能配件組包括軟管、縫隙吸嘴、地刷、毛刷吸頭等。通路售價約3,488元。
THOMSON TM-SAV19M 可水洗濾網
THOMSON TM-SAV19M採用300W吸塵馬達，機身二側均設計排風口，保護機身散熱也避免二次空氣汙染。集塵盒、濾網可水洗，耗材重複使用環保不浪費。通路售價約1,480元。
Siroca SVC-368 一機三用
Siroca SVC-368不只是除塵蟎機和手持吸塵器，還結合了直立式吸塵器，延長管最長可達80公分。SVC-368跟SVC-358皆具備每分鐘3,600下振動拍打功能。採用HEPA濾網。通路售價約4,280元。
Siroca SVC-358 一機二用
聲寶代理的Siroca SVC-358，屬於除塵蟎機加手持吸塵器二用款，可輕易拆卸使用。配置大振動板，主要作用是將塵蟎拍打出來再吸入。機身另具備打掃刷以及加寬型UV紫外線燈。通路售價約3,480元。
歌林KTC-KYR821 無線設計
歌林KTC-KYR821採用無線設計，一次電力25分鐘，機身輕巧，使用省力。運用雙重高速垂直拍打去除塵蟎。底部充電座同時是專用收納盒。具備U型超長UV紫外線燈。通路售價約4,980元。
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註：價格或有更動，以各通路為準。