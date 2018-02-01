【超有感抗敏大作戰】乾淨居家 三管齊下

2018-02-01

記者吳佩樺／台北報導

台灣「過敏人」愈來愈多，包括孩童和成人，讓農曆春節大掃除也形成一場居家抗敏大作戰，家中必備抗敏家電不能缺少高效吸塵器、除濕機以及空氣清淨機，三管齊下，才有機會擺脫過敏生活！

《居家徹底清潔 吸塵器省力好幫手》

BOSCH BCH73PETTW 毛髮終結者

寵物掉落的毛髮、皮屑難以清理，而塵蟎正是仰賴人類或寵物的皮屑為生。BOSCH旗艦款「極效感應無線吸塵器毛髮終結者」採用雙馬達加渦輪氣旋，讓狹縫硬質地板集塵率達106%、長毛地毯達88%，經SGS認證，塵蟎過濾度達99.8%，並擁有獨家智慧感測技術及HEPA等級旋轉自清波紋濾網，可連續使用達75分鐘。通路售價約20,900元。

惠而浦VCS3002 水過濾技術

使用吸塵器最怕二次空氣汙染，反而讓居家空氣變得更髒。惠而浦VCS3002堪稱市面首款採用水過濾技術的無線吸塵器，水過濾的特點在於以汙水倒出灰塵，避免二次空氣汙染，同時防止灰塵堵塞濾網，讓吸力不減弱。通路售價約24,900元。

《打擊塵蟎 除濕機營造舒適溫度》

三菱電機MJ-EV250HM 三重除濕結構

三菱電機MJ-EV250HM為日本原裝進口，將以往只有二重的除濕結構（冷凝器＋蒸發器），升級再追加1個副冷凝器，讓每日除濕力提升至25公升。配置智慧變頻技術，幫助省電。因應空汙議題，加入PM2.5抗菌除臭濾網。通路售價約27,900元。

LG RD161QPC1 機體自動乾燥

LG RD161QPC1每日除濕力16公升。採用雙變頻設計，降低運轉噪音最低僅有33分貝。具備5種除濕模式，亦可單獨使用奈米離子淨化空氣。新增機體自動乾燥功能，風乾機體內部，避免產生黴菌和臭味。附有烘鞋、烘衣櫥配件。通路售價約17,900元。

《吸附過敏原 空氣清淨機打造乾淨呼吸》

大金 MCK55USCT 美肌保濕

大金MCK55USCT採用自家研發的閃流放電技術，強調能有效分解空氣中的6大飄浮物質。另主打保濕功能，保持室內空氣的舒適度，讓肌膚不乾燥。機器內建灰塵、PM2.5、臭味三重感測器，會清楚顯示在運轉面板上。通路售價約17,800元。

Blueair 280i 活性碳濾網

Blueair 280i搭載HEPA和活性碳顆粒濾網，HEPA濾網主要對付PM2.5等懸浮微粒，活性碳顆粒濾網則是用來濾除家中有害化學物質和異味。支援WiFi，能以手機監控居家空氣品質。通路售價約21,880元。

圖片提供／BOSCH、惠而浦、三菱電機、LG、Blueair、大金 註：價格或有更動，以各通路為準。