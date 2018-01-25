【零嘴點心】吉祥伴手禮

2018-01-25

記者凃盈如／台北報導

過年期間，親朋好友歡聚聊天，一邊享受著喜歡的零食，最為開懷。幾款不同價位的年節禮盒，讓人感受到年節的豐饒與歡愉。

自然健康的堅果，最適合於新年走春時贈予長輩、至親好友。萬歲牌伴隨健康趨勢，推出無調味堅果及各式綜合堅果禮盒，一次可享受多種食感，其中，老少咸宜的「開心果」，在原味、蒜味之外，今年更新增了健康養生的薑黃口味，吸睛度十足。至於同為熱門年節伴手禮的「元本山海苔」，則於產品包裝都印上6款祝福語，如「幸福如山」、「健康如山」與「豐裕如山」等吉祥話，讓送禮與收禮的人洋溢幸福感，品項包含堅果夾心、朝鮮海苔、韓式海苔等多元選擇。

年節禮盒熱門品牌半島精品店，今年除了原有的原味、桂花口味年糕，另推出「年年美景旺來年糕」，以頂級糯米搭配特優級鳳梨，循古法炊製，捎來吉祥好運，其「步步高陞」意涵，是過年必嚐點心。

同樣是為狗年添旺，「微熱山丘」今年以「十犬十美」為主題推出狗年限定禮盒，即日起於網路開放預購，除了明星商品鳳梨酥外，今年有3個年節限定限量的新年禮盒：「鳳梨酥烏龍茶禮盒」、「鳳梨酥脆蛋糕禮盒」與「脆蛋糕紅茶禮盒」。

針對頂級貴客，比利時巧克力品牌GODIVA、瑞士精品巧克力Du Rhône，或者采采食茶Cha Cha Thé，皆為贈禮品牌首選。GODIVA 2018新年巧克力限量系列，讓巧克力化身為吸睛可愛的小狗造型，更將3種不同的茶葉結合巧克力香氣，讓人以優雅茶香迎接活力滿載的狗年；Du Rhône與Cha Cha Thé，則無庸置疑是質感客展現品味之利器，前者推出5款新年禮盒，從小禮盒到大禮籃皆有，絲滑的巧克力讓人吃了就回不去，另推經典的糖漬栗子禮盒；以及一款結合櫻桃造型黃銅收納盒的限量「GHIDINI金櫻桃」禮組，甜美別致；而Cha Cha Thé，光是包裝就讓收禮者大感驚喜，今年各款禮盒依然體面貴氣，更新增了馬口鐵系列，並推出新品「荔枝貴妃糖 」。

圖片提供／Du Rhône、GODIVA、聯華、半島精品店、微熱山丘、采采食茶

註：價格或有更動，以通路為準。