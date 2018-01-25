【廚神駕到】美鍋好料禮

2018-01-25

記者凃盈如／台北報導

春節好忙碌，大掃除之後，接著就得費心準備年菜，幾款實用省時的鍋具，助主婦一臂之力，輕鬆料理，且讓家人吃得健康安心！

日本朝日製造的「零秒活力鍋」與「全能平底鍋」，強調減少料理時間，無論家常小菜、或者團圓年菜都可輕鬆完成。「零秒活力鍋」以一體成型的5層特殊複合鋼金屬，讓熱源快速傳導、均勻受熱，高壓烹煮也簡單又安全，可封存食物的原味和營養，業者表示，只要會放食材就可完美上菜，只須一般做菜時間的六分之一，即可燉煮好料理；「全能平底鍋」，則以手工打造極厚鍋身，鍋身均勻導熱，不需要加水就能煮得鮮甜美味，肉類料理也無需放油，鍋身可逼出肉類原有油脂，直接跟食材借油料理。

年節愛熱鬧，漫畫、卡通人物授權商品也擁有超人氣，為餐桌點睛。康寧餐具推出「Peanuts史努比系列」，繽紛童趣的鍋款，每款都有不同的Snoopy圖樣，品牌強調玻璃表面無任何毛細孔，不易與食物發生化學反應、耐酸鹼，是適合圍爐煮火鍋之選。主婦熱愛的法國鑄鐵鍋LE CREUSET，則為燉煮好幫手，最新推出擁有Hello Kitty圖騰的經典琺瑯鑄鐵鍋，讓年輕女性為之瘋狂，粉嫩柔和的設計，依然保有法式優雅，且色調溫暖，極適合新年。HOLA強力新品「鑄釜鍋」亦為年菜好幫手，訴求只要煮10分鐘、悶10分鐘，一鍋具有年味的臘味飯就能直接上桌，也可下層燉湯、上層蒸菜，一鍋兩菜很輕鬆。

圍爐吃鍋，恆溫更暖心!

聲寶KM-SF12Q超薄機身電磁爐，採IH變頻設計，3.8cm超薄機身，輕觸控式微晶面板，具五段烹煮功能、十段火力控制、十重安全保護裝置，以及240分鐘定時功能、保溫功能，建議售價2,490元。

圖片提供／HOLA、LE CREUSET、旺代、朝日鍋具、康寧、聲寶

註：價格或有更動，以通路為準。