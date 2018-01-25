【樂活家電】 保健養生禮

記者吳佩樺／台北報導
下個月就是農曆春節，根據Yahoo奇摩購物中心觀察，年節送禮以「家電、美食、居家」三大類別最受歡迎。而送禮給長輩，首選健康養生小家電，從吃喝安全、居家環境關心呵護，最讓人感受到送禮者的滿滿心意！
聲寶全營養豆漿機DG-AD12 一機多用
有了聲寶全營養豆漿機DG-AD12，每日起床都能喝到熱騰騰的豆漿。採用獨特導流槽設計和微壓熬煮技術，不只完整保留黃豆營養，且使口感香濃。此外，一機多用，同時可用來煮粥、濃湯、芝麻糊以及榨果汁。售價3,688元。
聲寶隨行杯果汁機KJ-TA05T 高速攪拌
出門在外，自己DIY果汁最安心。聲寶隨行杯果汁機運用不鏽鋼刀頭，高速攪拌保留蔬果營養。不鏽鋼隨行杯設計手提上蓋，方便攜帶，能長效保冷6小時，附有不鏽鋼濾網，可過濾蔬果渣、泡茶。售價1,988元。
Tokuyo泡腳機TF-706 足部多重按摩
天氣好冷，熱水泡腳有助暖和身體和循環。Tokuyo泡腳機TF-706採用恆溫加熱保溫，最高48℃，不會有過熱傷害。底部加入腳底按摩輪和按摩粒，另有氣泡孔設計進行多重按摩。售價2,980元。
Panasonic麵包機SD-MDX100 豐富手動
市售麵包的化學添加物太多，不夠健康，自己動手做吧。Panasonic麵包機SD-MDX100除了40多種自動模式，另主打豐富的手動功能，包括4段揉麵轉速、4段發酵溫度、4段烘焙溫度，讓麵包有多元變化。售價10,900元。
聲寶加濕烤箱KZ-SA15W 鮮嫩口感
吃得養生，少油少鹽少糖是必須的。聲寶加濕烤箱KZ-SA15W，烹調過程中能隨時開啟蒸氣，提高食材的鮮嫩口感。具備15公升容量，面積一次可烤4片土司，內建4支加熱管，幫助均勻加熱、烤色均勻。售價3,488元。
OSIM背背樂 真人手感
舒緩身體和肌肉疲勞，靠按摩器材準沒錯，若嫌大型按摩椅太占空間，能同時按摩到肩、頸、背、腰的背部按摩椅亦是不錯的選擇。OSIM背背樂採用V型抓捏科技，讓按摩手感接近真人。售價10,800元。
飛利浦櫥上型淨水器WP3856 安裝簡易
要喝得健康，家中水質也必須把關。飛利浦櫥上型淨水器WP3856安裝簡易，可自行DIY完成，具備多重過濾系統，強調有效過濾重金屬、細菌、氯氣和異味。採用360度旋轉出水設計以及多重出水模式。售價5,290元。
Blueair空氣清淨機i系列 手機監控
不只吃喝要健康，呼吸的空氣同樣要夠「乾淨」。Blueair空氣清淨機i系列共280i、480i、680i，可依家中坪數大小選擇。內建空氣品質感應器，支援WiFi，可用手機操控以及監控空氣品質。售價21,880~39,880元。
圖片提供／聲寶、飛利浦、OSIM、Blueair、Tokuyo、Panasonic
註：價格或有更動，以各通路為準。