【幸福味蕾】 圓滿如意禮

2018-01-25

記者凃盈如／台北報導

過年期間總是糖果、甜點過量，此時帶有鹹甜味道的肉乾，成為人們想要平衡味蕾的人氣點心。新東陽集肉乾、肉鬆、肉絲等明星商品，再搭配椰棗、杏仁與核桃製成的核家杏福，以及春節必吃的南棗核桃糕等多種應景小點，推出「吉慶大觀園」禮盒，是春節送禮不NG之選。

傳承百年的老茶莊王德傳以「歡吟」為題，結合獨特花果香年度茶品「迎香安尚烏龍」，推出三款香氛茶禮：極富山嵐清香的「喜悅禮盒」、花香果香蜜香交織的「歡沁禮盒」，以及蘊含悠然品種香的「樂沐禮盒」，讓品茶者在春暖花開之際，吟詠茶香，樂賞春光，即日起至2月15日歡吟系列禮盒推出新品特惠 。

搭佐好茶，茶點不能少！香港美心推出杏仁條，強調192層鬆脆酥皮，繁複工序呈現的酥鬆香脆口感；星巴克「海苔肉鬆薄餅」，則在薄餅餅體內佐以滿滿的鹹香肉鬆，甜鹹交錯、口感豐富；smith &hsu則以色澤金黃、外型飽滿討喜的英式酥餅（scone），為新年討吉利。

餐桌當然也要澎湃！「美威鮭魚日式鮭魚頭石狩鍋」，不惜成本嚴選挪威直送的鮮厚鮭魚頭、純手工鮭魚丸、當令新鮮時蔬，佐昆布、味噌與酒釀熬煮而成的湯底，並以急速冷凍、真空包裝方式呈現，鎖住鮭魚的自然鮮甜，只要將食材、湯底水煮覆熱，就可做出一鍋令人垂涎的料理。至於丸莊醬油「天釀」則為年節不能少的沾醬，亦為丸莊頂級招牌商品，以「螺寶蔭油清」及「螺光蔭油膏」為組合，讓人品嚐口感細緻、香甜回甘的醬油。

圖片提供／smith&hsu、新東陽、王德傳、星巴克、香港美心、美威鮭魚、丸莊醬油

註：價格組合或有更動，以通路為準。