金鑛咖啡培育人才 就業專業雙贏

2018-01-23

〔記者吳佩樺／台北報導〕金鑛咖啡培育人才，首度和中華大學進行產學合作，第一期班已有超過20名學生參與培訓課程，逾半數將陸續到門市上班，響應政府政策，祭出1年內通過考核後保障薪資3.1萬元，其他獎金另計，最高獎金有機會領到薪資的20%。

金鑛咖啡從南台灣起家，以「一杯咖啡、一份甜點」為理念，去年受大環境不佳，暫時歇業21家分店調整，目前全台店數達52家。金鑛咖啡副總經理謝穎漢表示：「現階段以穩紮穩打的步調深耕台灣市場，不會急著大舉展店，重點放在培養人才，畢竟有足夠的人力才能開店，提供完善的人才教育機制以及完整的晉升制度。」

金鑛咖啡和中華大學共同打造為期10週的課程，包括咖啡專業知識、手沖咖啡實作、門市經營管理等，第一期班已培訓完成，業者指成效佳，雙方將展開第二期班的產學合作。

此外，因應飲品市場近年掀起黑糖風潮，金鑛咖啡針對冬季推出黑糖凍頂鮮奶茶，以台灣凍頂烏龍茶香為基底，搭配黑糖，散發濃郁香氣。另有草莓巧可拿鐵新品，將巧克力與濃縮咖啡混合，加入草莓牛奶奶泡，平衡咖啡與巧克力苦味，喝起來帶有淡淡的草莓香氣，十分受到女性喜愛。因應18週年，全台門市全品項18% 折扣優惠，今（23）日最後一天。