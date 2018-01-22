Turbo動力 Coupé Like SUV-2

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全
【進口】
承襲經典Coupé之名的個性化SUV
Mitsubishi Eclipse Cross
有鑑於底盤架高的SUV在全球汽車市場風行，Mitsubishi近年逐漸將產品重心轉向SUV車款，除了小型的ASX和中型的Outlander之外，2017年日內瓦車展又發表了尺碼介於兩者之間，外觀更個性動感的Coupé Like SUV新車款，並沿襲昔日經典Coupé跑車Eclipse之名，取名為Eclipse Cross。
Eclipse Cross搭載原廠代號4B40的1.5升DOHC MIVEC缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出163匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，搭配可模擬8速SPORTS MODE手自排的INVECS III智慧型無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑12.9公里，符合該排氣量級距小客車能源效率的3級標準。
這具引擎與變速箱的搭配頗為出色，驅策起來綿密流暢，讓駕駛人體驗一氣呵成的暢快感受。雖說超過1米68的車高要比傳統房車高出許多，但激烈操駕時仍保有不錯的穩定性，轉向反應也堪稱精準俐落；S-AWC超能全時4輪控制系統可在雪地、砂石和自動3種模式間進行切換，提供最適切的循跡效果。
Eclipse Cross全車系標配高反差儀表板和中央全彩液晶行車資訊顯示幕，黑色基調的內裝妝點以霧銀飾板，這輛S-AWC旗艦型還標配了HUD全彩液晶抬頭顯示器、SDA觸控板和中控台上的7吋薄型觸控液晶顯示幕，讓座艙氛圍的科技感加分不少。儘管其車長只有4米4出頭，但因沿用了Outlander的底盤平台，擁有相同的2,670mm軸距，後座腿部伸展空間仍十分充裕。
中華汽車將Eclipse Cross規劃為前輪驅動的傳奇型（95.9萬）、魅力型（106.9萬），以及本文試駕的S-AWC旗艦型（116.9萬）3種等級，以滿足不同預算、需求的消費客層。
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本文試駕的Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC旗艦型標配整合LED晝行燈的LED頭燈組，搭配Dynamic Shield鍍鉻飾條、高光澤黑色飾板與鍍鉻水箱護罩，足下則為18吋雙色鋁圈與225／55R18的SUV用胎。
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Eclipse Cross搭載的1.5升DOHC MIVEC缸內直噴Turbo引擎，可輸出163匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，能源局公布的歐規平均油耗為12.9公里／公升，為該排氣級距小客車能源效率的第3級。
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黑色基調內裝妝點以霧銀飾板，皮質座椅及中央肘枕車有橘色對比縫線，全車系標配高反差儀表板和中央全彩液晶行車資訊顯示幕，試駕的S-AWC旗艦型還配有HUD全彩液晶抬頭顯示器及中控台上的7吋薄型觸控液晶顯示幕。
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本車配置了可模擬8速SPORTS MODE手自排模式的INVECS III智慧型無段變速自排系統，右邊則有S-AWC超能全時4輪控制系統的切換鍵。
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Eclipse Cross保有Outlander的2,670mm長軸距，後座乘坐感頗為充裕，搭配有前後獨立控制電動遮陽簾的雙模式全景天窗，對車室採光與氛圍加分不少。
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Mitsubishi Eclipse Cross S-AWC旗艦型小檔案
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Coupé化的低斜C柱結合橫貫車尾的LED導光條式尾燈組、車頂的鯊魚鰭天線和尾門上緣的大型擾流翼，體現Coupé Like SUV的動感風格。
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Eclipse Cross油門反應頗為輕盈直接，加速力道順暢飽滿，懸載調校堪稱明快俐落，行路表現不難滿足一般SUV買家的期待。