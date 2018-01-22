Turbo動力 Coupé Like SUV-2

2018-01-22

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【進口】

承襲經典Coupé之名的個性化SUV

Mitsubishi Eclipse Cross

有鑑於底盤架高的SUV在全球汽車市場風行，Mitsubishi近年逐漸將產品重心轉向SUV車款，除了小型的ASX和中型的Outlander之外，2017年日內瓦車展又發表了尺碼介於兩者之間，外觀更個性動感的Coupé Like SUV新車款，並沿襲昔日經典Coupé跑車Eclipse之名，取名為Eclipse Cross。

Eclipse Cross搭載原廠代號4B40的1.5升DOHC MIVEC缸內直噴渦輪增壓引擎，可輸出163匹最大馬力與25.5公斤米峰值扭力，搭配可模擬8速SPORTS MODE手自排的INVECS III智慧型無段變速自排系統，經濟部能源局的歐規平均油耗每公升可跑12.9公里，符合該排氣量級距小客車能源效率的3級標準。

這具引擎與變速箱的搭配頗為出色，驅策起來綿密流暢，讓駕駛人體驗一氣呵成的暢快感受。雖說超過1米68的車高要比傳統房車高出許多，但激烈操駕時仍保有不錯的穩定性，轉向反應也堪稱精準俐落；S-AWC超能全時4輪控制系統可在雪地、砂石和自動3種模式間進行切換，提供最適切的循跡效果。

Eclipse Cross全車系標配高反差儀表板和中央全彩液晶行車資訊顯示幕，黑色基調的內裝妝點以霧銀飾板，這輛S-AWC旗艦型還標配了HUD全彩液晶抬頭顯示器、SDA觸控板和中控台上的7吋薄型觸控液晶顯示幕，讓座艙氛圍的科技感加分不少。儘管其車長只有4米4出頭，但因沿用了Outlander的底盤平台，擁有相同的2,670mm軸距，後座腿部伸展空間仍十分充裕。

中華汽車將Eclipse Cross規劃為前輪驅動的傳奇型（95.9萬）、魅力型（106.9萬），以及本文試駕的S-AWC旗艦型（116.9萬）3種等級，以滿足不同預算、需求的消費客層。