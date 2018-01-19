《開運紅 迎新年》1

記者林欣若／台北報導
開運紅包
MICHAEL Michael Kors的經典包款MERCER以線條簡潔、幹練設計贏得許多女性喜愛，迎接農曆新年，MERCER以充滿喜氣又貴氣的酒紅色搭配蛇皮壓紋和拼接壓紋設計，包包上的金色品牌logo和金色鎖扣設計，讓包包極富低調質感。
新面孔CORI系列包款是精美小巧的造型，概念來自於復古的旅行包，掀蓋式設計搭配可提、可背的功能，是這款包包的兩大特點，農曆新年款以鮮明的紅色帶來喜氣，搭配牛仔褲或是小洋裝都是焦點。
Marc Jacobs人氣包款Sanpshot換上溫潤的酒紅色新裝，配上個性鏈帶織紋的寬揹帶，彰顯個人魅力，亮片拼出迷彩圖紋，揹帶上有著小巧的愛心織紋，洋溢俏麗氣息。
帶有濃濃法式風格的Tammy&Benjamin這一季除了帽盒包是話題，另一款全新的IRENE幾何小短夾也受到消費者喜愛，勃根地酒紅的牛皮質感搭配俐落簡約的造型，夾層除了票卡夾還有拉鍊內層，對於喜愛拿小包的風格人士來說無疑是首選。
Tory Burch雙縫線菱格紋肩背包，染上討喜的櫻桃紅搶眼出色，上層光滑亮面牛皮雕刻典雅的T字logo，配上金色皮革鏈帶，不論穿搭褲裝或裙裝都顯得優雅時髦，小巧的尺寸適合出席晚宴或派對時搭配，展現優雅氣質的風範。辣椒紅的ZAC Zac Posen經典耳朵迷你包，不同於其他款迷你包有著華麗的珍珠綴飾，簡約經典的造型配上極美的正紅，是搭配性極高的入門款式。
圖片提供／Marc Jaocbs、MICHAEL Michael Kors、CHENCHUN、Tory Burch