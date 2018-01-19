Janet媽媽經 出門首選大包

2018-01-19

〔記者林欣若／台北報導〕法國精品品牌Longchamp今年春夏以旅行為概念，利用豐富的色塊拼接、民俗圖騰、部落風格打造時尚獨立、喜歡探索的巴黎左岸女子風格，全系列包括鞋履、包款、服裝以及各式配件，讓旅行中的穿搭也精采萬分。

剛升格當媽媽的Janet穿著貼身洋裝出席，她產後身材恢復得不錯，已經穿得下1年前的褲子，其實她食量不小，兒子Egan每2個小時要喝奶1次，她也跟著吃，餵母奶讓她吃得多、熱量消耗也多，要恢復到過去的身材不難。她說自己很幸福，老公George很愛照顧小孩，她只要動動手指頭，George便自動幫Egan換尿布，George體貼Janet白天要工作，因此攬下夜間照顧Egan的所有工作，夫妻倆都很想再生一個，但Egan還小，希望可以陪他久一點再生二寶。Janet現在出門都要帶媽媽包，除了容量夠大，也要夠時尚，她很喜歡Longchamp有各種尺寸、容量充足的包款，這一季Longchamp有不少非洲部落幾何圖騰設計，也讓她想起過去的非洲之旅。

Longchamp這一季主打包款包括大膽率真的Madeleine，利用裸色與橙色、蜂蜜色以及淡紫色的色彩搭配，打造亮眼的春夏造型，另一款Effrontée以鍊環和皮革背帶讓優雅的包款也有叛逆精神。