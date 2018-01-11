天心從裏到外 追求亮白肌

2018-01-11

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞藝人天心昨出席保養品牌Dr.Ci：Labo新品活動，向來熱衷保養的她對於「亮白」及「抗老」格外重視， 她認為：「皮膚白看起來就很乾淨，雖然黑有黑的健康，但我沒有辦法想像自己的皮膚是黑的，也不敢去嘗試。」她提到，因為工作和家庭的關係，熬夜拍戲或搭機往返台、韓兩地，在壓力、空氣汙染的影響下，很擔心肌膚出現黑斑、暗沉枯燥的狀況。

天心說，平日除了會多吃白色食物，出門時防曬、撐傘、帽子等物理性防曬也會做足，但還是覺得不夠，除了睡眠充足外，她一年四季也不停歇的搽美白保養品，希望自己肌膚不只有亮白的感覺，看來還能閃閃動人。

Dr.Ci：Labo在20多年前於日本由醫學博士城野親德創立，標榜「每位女性都有屬於自己的美肌潛能」，也曾獲日本市場醫美品牌第一名。想擁有亮白素顏肌，除了基礎防曬，亮白同時也做好抗老保養，40歲後更是一大關鍵，隨著年齡增長，肌膚變薄、角質層變厚，肌膚防禦能力下降，外在環境因子的刺激，皆會加速肌膚老化，Dr.Ci：Labo「綻白集中淨斑液VC 」標榜加入抗醣化的AG3成分，例如大豆芽萃取精華、大輪玫瑰花萃取精華、梅果實萃取精華等，能改善肌膚因醣化作用造成的泛黃、肌膚老化狀況。