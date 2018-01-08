日韓中小型性能房車-2

2018-01-08

記者方維鐸／報導 攝影／記者陳奕全

【年式交替內外進化小改】

Subaru WRX 2.0 CVT自排

2017年第3季Subaru台灣總代理意美汽車在國內推出年式交替進化小改的WRX車系，本文試駕的是一般WRX 2.0 CVT自排車，外觀上將車頭水箱護罩加入一橫貫飾條，並將前保險桿氣壩與兩旁的霧燈框重新設計，視覺上更低伸霸氣，且富層次感。

引擎蓋下仍為排氣量1,998cc的水平對臥4缸DIT缸內直噴Turbo引擎，可輸出268匹最大馬力，峰值扭力則有35.7公斤米，與其搭配的Sport Lineartronic無段變速自排系統，最多可虛擬出8個檔位的手排模式。經濟部能源局公布的歐規平均油耗每公升可跑11.2公里，以此等動力性能，油耗表現算是可圈可點。

將SI-Drive動力控制系統按鍵切至Sport Sharp運動加強模式，可以感受WRX的油門反應變得十分直接敏銳，加速力道更為澎湃強勁；而Subaru標榜的對稱式全時4輪驅動系統，則賦予它均衡確實的循跡表現。在快速道路上全力馳騁，展現出絕佳的高速穩定性，高速過彎時車身側傾也抑制得相當不錯，對注重駕馭感受的性能玩家肯定很有說服力。

WRX仍維持一貫充滿肅殺感的黑色系內裝，車內儀表板改為白色自發光設計，並將中控台上方的LCD多功能顯示器由4.3吋升級為5.9吋，判讀效果較原先有所提升。而其跑車化座椅的包覆支撐效果與真皮質感也頗為出色，在紅色縫線妝點下營造出性能車特有的戰鬥氣息。

總代理意美汽車導入的WRX包括本文試駕的2.0 CVT自排（142萬），以及2.0 6速手排（139萬）和2.0 6速手排Premium（142萬）共3車型；此外還有兩種不同配備等級的WRX STI 6速手排車型，分別為176萬的2.5及185萬的2.5 Premium，提供國內性能房車買家完整而多樣化的選擇。