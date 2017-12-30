超模大集合 個性致敬Versace

2017-12-30

〔記者方惠宗／台北報導〕紀念義大利精品Versace創辦人Gianni Versace（1946～1997）逝世20週年，重量級超模與炙手可熱的時尚新星為Versace 2018年春夏系列廣告共聚一堂，由美國國寶級攝影師Steven Meisel掌鏡，以個人形象照宣示獨有個性，帶來時尚界難得一見的盛事。

這個由Versace藝術總監Donatella Versace號召的超級陣容包括47歲英國超模娜歐蜜坎貝兒、48歲美國超模克莉絲蒂杜靈頓、37歲的巴西超模吉賽兒邦臣，加上辛蒂克勞馥之女、16歲的凱亞葛柏與瑞士新生代男模諾亞路易斯布朗等後起之秀，在鏡頭中展現經重新演繹的經典印花圖案與無拘無束的美態，每個造型均顯現不同的風格力量，闡釋Versace傳承的精神，包括創新、力量、包容及前衛風格，令人憶起Gianni Versace自90年代所創下的時尚經典。

「這次廣告象徵今昔之間的連繫。要先知道自己的身分及根源，才能創建未來。」Donatella表示：「當你跟我一樣在擁有如此深厚歷史的品牌中身居要職，你不得不將歷史傳承下去。這就是我想看到為人熟悉的超模與後起之秀一同亮相的原因。」

1997年，Gianni Versace在美國邁阿密宅邸前被殺手Andrew Cunanan槍殺。之後，Gianni的妹妹Donatella Versace接掌品牌藝術總監一職。

圖片提供：Versace