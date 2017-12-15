《迷你百寶盒︰Saint Laurent》

2017-12-15

記者方惠宗／台北報導

流蘇盒子

Saint Laurent的2018春夏秀是一場細數輝煌經典與撼動當代時尚進展的精采盛典！品牌的創始精神在義、比混血設計師Anthony Vaccarello的接掌設計兵符以來再發燦爛，專屬品牌創辦人Yves Saint Laurent（1936－2008）時代的那種街頭雅致、青春無敵、北非異國與叛逆探險，以及入夜狂熱的衣著精神皆透過現代語彙再次顯現；並非高傲，而是充滿力量的從俐落修長的性感線條中襯托女性體態與敏銳性格，尤其Yves Saint Laurent的戀人兼品牌聯合創辦人Pierre Bergé（1930－2017）不久前才剛離世，「什麼是Saint Laurent的永恆風格？」相信就是這位連結品牌核心的關鍵人物、以及新世紀的時尚愛好者接下來最想反思的問題。

基於此點，若論包款，似乎沒有什麼比秀上這款擁有修長金屬鍊帶的Smoking Box更具象徵的作品。「菸盒」的設計在這年代不見得非得裝載香菸，反而可置入手機、門卡等先進設備，但其本身的叛逆、性感與年輕靈魂一樣源遠流長；盒旁側有兩行流蘇，蘊著一股摩洛哥、北非的設計背景，流露民俗風格，再配襯紅紫緞面、黑白虎紋、銀色金屬或黑色皮革等強烈色調，不正是行家一眼即識的「YSL」？

圖片提供／Saint Laurent