蔡凡熙激能量 一定要有香味

2017-12-15

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞新生代男星蔡凡熙以品牌大使之姿，出席資生堂國際櫃「Essential Energy激能量」新品上市活動，才剛滿20歲的他不僅活力充沛、充滿年輕氣息，皮膚膨潤到連化妝師都大讚摸起來滿滿的能量、「好Q」。不過，蔡凡熙也透露因為拍戲、生活作息不正常，有時皮膚也變得很乾燥，「近來積極在學保養，絕不讓自己的肌膚不符合實際年齡。」他表示：「之前回到家，沒有擦任何的保養品就睡了，現在開始使用保養品，每天早上起床都會照鏡子檢視一下自己的肌膚狀況」，他燦笑說到：「今天起床後發現皮膚很亮，有被自己帥到！」讓現場的人笑翻。蔡凡熙也提到他的僻好，「我常注重香味，不管是房間內，還是我搽的任何東西都要有香味。」

資生堂國際櫃研究發現，25至35歲的「千禧世代」，長時間在快節奏、高刺激、訊息眾多、忙碌高壓中生活，肌膚漸漸失去活力，甚至逐漸鈍化的結果，導致肌膚出現各種困擾。

資生堂國際櫃與哈佛大學皮膚生物研究中心跨界合作，以神經科學為靈感，搶先投入獨創研究「ReNeura高感度傳遞科技™」，推出針對千禧世代族群的「Essential Energy激能量」系列。此系列推出水乳霜、水凝凍、日間水乳液三種選擇，以超強的保濕力搭配清爽迅速吸收的質地，並首度運用日本梅子香氣，與鮮梨、玫瑰、茉莉花等多層次香氛，在保養時感受香氣傳達而來正能量。在包裝上，資生堂國際櫃將源自日本陶工藝極致，採用素白大理石紋的簡約包裝。