年輕人的愛馬仕 今抽籤朝聖

2017-12-15

〔記者方惠宗／台北報導〕高端時尚品牌Off-White以亞洲最大旗艦店之姿進駐台灣，店址選於台北文華東方酒店。店都還沒正式對外營業，裡面所陳列的Nike×Off-White「The Ten」早在網路世界炒翻天、追逐這個被注入設計藝術與高級工藝的經典重生款。為此，Off-White台北旗艦店宣布將在今（15）日下午5點至8點開放現場排隊抽籤，規定「投籤時必須從9款鞋款中擇一款式投籤」、「中籤資格不得轉讓」、「每位中籤者限購一雙鞋」，品牌預估將有超過2千人的排隊人潮。

一句「要將品牌塑造成年輕人的『愛馬仕』！」Off-White創意總監Virgil Abloh自2013年成立品牌至今，憑藉饒富哲理的設計概念重新定義黑、白之間的時尚灰色地帶，每季的男女裝系列、物品、傢俱及出版物皆闡述出當代文化的願景，連生活上尋常可見的元素、如醒目的黃色消防警示膠帶與金屬長尾夾，都成了穿搭概念和高級時裝的藝術表現；品牌擅長運用頂級材料與手工藝為所有系列賦予其背後的故事，成功開創出具有自我特色的服裝。

店上此刻迎來嶄新的2018春夏服裝系列，分別以「Temperature」（溫度）與「Natural Woman」（天生的女人）為男、女服裝注入當季造型的主要精神。至於最新夯貨、Nike×Off-White「The Ten」球鞋，以店上定價台幣6,300元的「Air Jordan 1」來說，據悉轉手價被喊到台幣4萬，可顯此等結合街頭文化與高級時裝的獨立設計，如何以稀少罕有且迎合新世代追逐的驚爆魅力。

圖片提供：Off-White