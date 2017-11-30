5大通路調查 年度高階空氣清淨機熱賣榜

2017-11-30

記者吳佩樺／台北報導

又到台灣空氣污染特別嚴重的季節，空氣清淨機銷售高峰集中在11月到隔年4月，燦坤表示：「這段期間空氣清淨機銷量可占全年7成，民眾追求高效率清淨，捨得花大錢買高階款式，1.5萬元以上已經躍升主流。」

面對市面上琳瑯滿目的空氣清淨機，不知該如何下手？不妨參考一下通路銷售！根據燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網，5大通路統計今年1至11月中旬1.5萬元以上高階空氣清淨機銷售情形，綜合歸納熱賣品牌主要為Honeywell、LG、Sharp、大金、Dyson、Blueair和BALMUDA （不分名次排序）。

市面機種看到眼花 參考通路熱賣榜

以個別機型來看，Honeywell HPA-720WTW表現極佳，同時拿下PChome 24h購物、momo購物網銷售第一寶座。去年才進軍台灣空氣清淨機市場的LG，竄紅速度快，AS401WWJ1和AS601DPT0均入榜，前者榮登Yahoo奇摩購物中心冠軍。

Sharp KC-JD70T-W則搶下全國電子最熱賣。此外，大金雖然一直都有推出空氣清淨機，但過去不算強打，今年新上市的MCK55USCT因外型瘦身加上訴求保濕美肌，特別受到女性青睞，在燦坤賣得最好。

再者，愈來愈多高階款式加入WiFi功能，可用手機遠端操作和監控空氣品質。業者也說，因為空氣清淨效果頗為抽象，能將空氣品質數據化的機種讓民眾「有感」入手。

達人建議：過濾技術和CADR值優先考量

挑選重點方面，Blueair總監蕭宇棠表示，先看「過濾技術」和「CADR值」，再考慮其他附加功能，目前過濾技術最受推崇的仍是HEPA；多道過濾設計更好。至於CADR值是代表每一部空氣清淨機每小時潔淨空氣輸出率，數值愈高代表效能愈佳，建議搭配坪數選購，例如小坪數就不用花大錢買太大CADR值。

不過或許有民眾發現，市面上機種並非皆有CADR值可參考，尤其是日系品牌，蕭宇棠解釋，CADR值是由美國家電協會（AHAM）認證，歐美品牌普遍採用，CADR值亦是國際公認標準，因此目前愈來愈多日系大廠也開始提供CADR值；CADR值仍具高指標性。

Honeywell HPA-720WTW 獨立負離子

內建4段過濾系統，透過智慧偵測，機身以不同顏色顯示空氣品質，例如藍色代表良好。具備獨立的負離子清淨功能。通路售價約18,900元。

Sharp KC-JD70T-W 自動除菌離子技術

採用自動除菌離子技術，傾斜20度的加長噴嘴，加快空氣循環速度，適用16坪以內。通路售價約18,900元。Sharp KC-JD60T-W屬於14坪機種。

Blueair 280i 主打低噪音

可連接手機監控，主打低噪音運轉，可低至32分貝，同時強調跟市面上同級機種相比，省電50%。通路售價約21,880元。

飛利浦AC4076 智能夜間模式

當光線變暗，會自動切換成夜間模式，降低風速和運轉音量，偵測到光線變亮時，會再轉換成正常運作。通路售價約16,888元。

LG AS601DPT0 清淨循環扇

360度環形機身設計，配備清淨循環扇，旋轉幅度左右達70度，可將乾淨空氣最遠吹送至7.5公尺，支援WiFi。通路售價約25,800元。

Dyson HP03 三合一機種

三合一，包括涼風、暖風和空氣清淨機；支援手機遠端遙控。通路售價約23,900元。另一款式TP00僅有涼風和空氣清淨功能。

BALMUDA AirEngine 不占空間

美型設計，體積比同級機種小巧，占地面積約A4紙大小，不占空間。採用雙風扇設計，增加清淨效率。通路售價約17,990元。

LG AS401WWJ1 顯示懸浮微粒濃度

支援WiFi，透過感應技術，準確呈現PM10、PM2.5、PM1.0三種懸浮微粒濃度。另有智慧異味偵測。通路售價約15,900元。

大金MCK55USCT 保濕不乾燥

採用大金研發的閃流放電技術，強調能強力分解空氣中的6大漂浮物質。另主打保濕功能，保持室內空氣的舒適度，讓肌膚不乾燥。通路售價約17,800元。

萬元以下預算看這邊

《同期加映》平價款 熱賣推薦

若預算沒那麼多的民眾，上述5大通路亦有針對1.5萬元以下進行年度熱銷統計，綜合比對熱賣機型包括Honeywell HPA-100APTW、HPA-200APTW和Coway AP-1009CH等，價格帶集中於4至9千元。

Honeywell HPA-100APTW 強速模式

觸控式操作面板，除了3段風速，還有Turbo強速潔淨功能。通路售價約4,990元。另一款式HPA-200APTW適用較大坪數。

Coway AP-1009CH 高C／P值機種

屬於高C／P值機種，不到萬元，仍具備智慧偵測功能，會以燈色顯示空氣品質，且能自動控制風速。通路售價約8,490元。

註：實際價格以各通路為準。

圖片提供／燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網、LG、Blueair