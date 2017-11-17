《質男經濟學》AVEDA Men Salon 紳士髮廊

2017-11-17

記者凃盈如／台北報導

男性經濟當道！近年來男性對於日常細節的講究提升，百貨公司、沙龍品牌或者選物店，逐漸導入各式各樣紳士商品，滿足男性對於質感生活的追求。

AVEDA觀察到，大多數男生希望到只有男生的環境整理頭髮造型，在美國，只提供男士剪髮服務的barbershop已行之有年，今年肯夢AVEDA汲取經營美髮沙龍的充分經驗，並藉由創辦人朱平的女兒Brandy，分享其在美國經營barbershop的經營理念及技術專業，重新設計AVEDA Men獨有的美髮服務流程，並於日前在新光三越A9館開設全台第一間AVEDA Men Salon- RUGGED，整體空間設計帶有旅行、運動氛圍的露營車概念。

品牌抓準男性對於時間、效率的講究，可在1小時內完成洗髮或修鬍、修容等服務。座位設計極有巧思，不僅座椅可旋轉180度、傾斜，不必再起身至沖水處就可於原座位躺下、沖水，上方設有可調節燈光的鏡子，位置旁的桌面，也將各式各樣的工具整齊排開，滿足男性對工具的好奇；開幕至今，已養成了一批熟客，不乏許多35歲以上，想投資於自己生活的VIP客群。

圖片提供／10/10 HOPE、10/10 APOTHECARY、AVEDA、BULY 1803、Penhaligon’s 、新光三越、歐納國際、瑪黑家居