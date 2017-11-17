《17秋冬最潮腰包︰拿捏自如Valentino》

2017-11-17

記者方惠宗／台北報導

一連串洋溢青春色調、擁有Rockstud鉚釘元素與軟質小羊皮製作的腰包在Valentino 2018早春系列再度為標誌性的Rockstud Spike包款帶來亮點。秀上，模特兒們將這款Free Rockstud Spike軟質小羊皮腰包當作晚宴包或手拿包的拎法，彷彿令原本應當散發運動風範的腰包也有不同的身段。

Valentino創作總監Pierpaolo Piccioli對本季設計表示：「我想精確地表達街頭時尚的意念。我認為街頭時裝及運動服都有很重要的地位，這系列精品都是形象鮮明的當下熱選，演繹現今的文化，也傳達品牌的最新文化，就是Couture與街頭時裝共融。我很喜歡Valentino走向街頭這個構思，我很享受設計更貼近生活的時裝。」

針對嶄新的腰包，Valentino以義大利絎縫工藝及微型鉚釘細節別出心裁；絎縫小羊皮以色調對比的白色縫線勾勒菱形圖案，並裝飾上白色橡膠塗層鉚釘，結合雙拉鍊開合包口與可調節腰帶，看來就是一款實用又極富潮感的明星樣式，就連放在男生身上也相當好看，如韓國男子團體EXO成員吳世勳就斜背了這款包包出席品牌活動，說明此包款的中性潛力。Pierpaolo Piccioli說的好：「你必須打破老規矩才可引入新景象！」

圖片提供／Valentino