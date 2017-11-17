Hami Wallet升級 週五搭捷運免費

〔記者吳佩樺／台北報導〕搶攻行動支付大戰，中華電信升級Hami Wallet整合信用卡、電子票證感應和掃碼付款功能，可在全台超過30萬個支付點使用，12月1日正式上路；只要一支手機就能出門的時代真的來了！
中華電信Hami Wallet宣布與信用卡組織MasterCard、中國信託、玉山銀行、聯邦銀行、愛金卡、一卡通以及Pi行動錢包合作，跨足電信、信用卡組織、銀行、電子票證與電子支付5大領域。
只要帶著裝有Hami Wallet的手機不只能刷卡消費、搭乘北高捷運以及台鐵等全台大眾運輸，甚至在無NFC刷卡的商店，也能用條碼掃描付款；同時具備自動加值功能。但現階段要擁有最完整的Hami Wallet服務，須使用有NFC功能的Android手機且更換成NFC SIM卡。
中華電信董事長鄭優表示：「此次升級Hami Wallet堪稱最強跨界聯盟，且是全亞太第一個使用萬事達卡Token代碼化技術的電信業者，並結合HCE和TSM技術，目標2018年Hami Wallet達到200萬客戶。」
因應Hami Wallet推出票證聯名卡，下月正式上路後將有眾多優惠，包括明年1月31日前，以Hami Wallet綁定3家合作銀行票證聯名卡，信用卡感應支付任一筆消費，贈送100元刷卡金；手機票證聯名卡自動加值累計2次，送電影票1張。此外，今年12月31日前使用Hami Wallet票證聯名卡，即享每週五搭乘北高捷運免費的早鳥優惠，限1萬名，每門號免費上限為400元。