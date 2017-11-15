Blueair智能空氣清淨機 遙控好空氣─週年慶期間7折優惠 iRobot全面升級 更貼近台灣需求

2017-11-15

〔記者吳佩樺／台北報導〕又到11月空氣品質不佳的季節，台北市日前更宣布推動「空污假」，台灣空污一年比一年嚴重，讓高階空氣清淨機銷售也跟著逐年成長，其中Blueair主打「智能」，強調用手機就能遠端操作以及監控空氣品質。

代理商來思比科技總監蕭宇棠表示：「Blueair智能空氣清淨機在台業績2年內成長200%，去年更是奪下全球Blueair成長總冠軍。」全台百貨週年慶期間全系列下殺7折，包括熱賣的經典i系列同步折扣，且延長保固；百貨週年慶即將進入尾聲，建議盡早掌握優惠。

此外，Blueair從9月起和紅心字會合作，一同幫助弱勢孩童籌措餐費，民眾於12月20日前捐款999元至紅心字會兒童營養餐費專戶，就能獲得人氣插畫家Lu’s設計的Blueair限量杯。Blueair為擴大愛心，消費者於全台百貨專櫃購買任一款空氣清淨機，同步贈送Lu’s杯，送完為止。

不只空氣清淨機以智能為趨勢，掃地機器人亦是。iRobot全面升級，涵蓋Roomba 980、960、895、695等眾多機型，堪稱市面上智能掃地機器人產品線最完整的品牌，能隨時以手機來啟動、取消、暫停和預約打掃。其中今年新款旗艦960除了延續980性能，整體功能和價格更符合台灣市場需求。