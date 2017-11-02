明年新1級能效上路 新除濕機提早備戰 漲千元

記者吳佩樺／台北報導
上月受東北風和颱風外圍環流影響，全台降雨多，尤其是北部「濕氣」更重，讓買氣悶了幾個月的除濕機，造就一波銷售高峰。PChome 24h購物指出：「10月除濕機的銷量至少是9月的3倍。」
降雨天數vs.除濕機銷售 明顯正比
根據氣象局統計，台北10月下雨天數達20多天，降雨量是今年1月至10月的第二高月份，第一高落在6月。降雨天數和除濕機銷量成明顯正比。
因應政府明年1月起上路新1級能效標準，部分品牌近期上市的新款除濕機已經提早改款備戰，最近有需求購入除濕機的民眾，不妨多注意。例如Panasonic強調10多款產品皆已符合新1級能效，省電效率相較舊款至少提升28%～42%。
新能效標準將上路 舊款須重新送檢
燦坤3C表示：「目前看來新1級能效除濕機整體價格漲幅約500元至1,500元，不光除濕機，明年冰箱等也必須轉化成新標準，同樣會有微幅調漲。因應新能效，現有舊款商品必須重新送檢判斷能效，貼標後才能再上架販售。」
四大通路近3個月最熱銷 台廠出頭天
此外，燦坤、全國電子、PChome 24h購物、Yahoo奇摩購物中心四大通路統計8月至10月除濕機前三名熱賣榜，台廠出頭天。燦坤和PChome 24h購物熱賣第一是威技；Yahoo奇摩購物中心則是大同賣最好，甚至熱銷到缺貨。不過Panasonic占據最多名次，占比高達25%。主流價位分成二區塊，5千元至7千元以及1.1萬元至1.4萬元左右。
此外，愈來愈多機種主打除濕、空氣清淨二用，號稱除濕機也能去除PM2.5。不過提醒，除濕機仍以除濕功能為最主要，若是以空氣清淨為首要使用目的，建議採購空氣清淨機。
《新1級能效 推薦款》
Panasonic F-Y24EX 除濕高效
12公升，具備ECO NAVI和nanoe X技術，同時採用W-HEXS雙重除濕系統，利用多層式除濕膜，擴大氣流進氣方向，以更低的電量達到相同的除濕效果。售價12,990元，燦坤快3網路商城。
Panasonic F-Y20EH 去除PM2.5
10公升，主打除濕、空氣清淨二用，配置HEPA濾網，號稱去除PM2.5。且加入PM2.5數據顯示設計，從機身上就能清楚知道空氣清淨的效果。售價14,190元，全國電子。
Panasonic F-Y22EN 偵測節電
11公升，具備ECO NAVI溫度、濕度雙感知技術，自動偵測節省電力。另有nanoe X技術，強調有效除臭，例如煙味、霉味等。售價10,500元，全國電子。
《通路推薦 熱賣款》
威技WDH-168W 低噪音壓縮機
8公升，外型為亮面設計，增進質感，加上隱藏式手把，方便移動。附加HEPA濾網，號稱去除PM2.5。強調採用低噪音壓縮機。售價4,690元，燦坤快3網路商城。
日立RD-200DR／DS 人體舒適
10公升，具備廣角自動風向板，可快速乾衣。設計超大面板，方便操作。提供人體舒適、低濕乾燥、防霉防蟎等獨立模式。售價10,355元，Yahoo奇摩購物中心。
三菱MJ-E105BJ-TW 空氣清淨鍵
10.5公升，外型為薄型化設計，提供多種除濕模式，例如自動除濕、夜間乾衣、浴室抑菌等。加入獨立空氣清淨按鍵。售價14,900元，全國電子。
日立RD-12CS 高C／P值好評
6公升，感應裝置能自動偵測濕度、調整除濕模式。風向板可依需求調整風向。側取式透明大水箱加入上蓋，防止取出時水會溢出。售價6,490元，PChome 24h購物。