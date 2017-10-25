迪奧混搭保養 鎖住青春顏值─全球肌膚保養高峰會 提出預防概念 愈早開始緩老 呵護肌膚效果加乘

2017-10-25

〔記者邱巧貞／東京報導、攝影〕還在談分齡保養嗎？其實不論針對疾病或是肌膚抗老，講求的觀念就是「預防勝於治療」，昨日在東京舉辦的迪奧全球肌膚保養高峰會，聚集各界肌膚保養專家，宣告未來保養品的研發重點將從「對症下藥」轉移到「預防醫學」。

現今各家化妝品牌都鎖定新一代年輕消費者的特性研發產品。業者發現，新時代女性充滿行動力，不愛等待，崇尚「現在就做，不留遺憾」，她們對於保養有自己的觀點，不再是經由媽媽來認識保養這件事，取而代之的是，她們深信立即保養、即刻見效，而且愈早開始，就可以鎖住青春高顏值。

妝品業者希望透過「預防醫學」對未來老化的演變結果做出最大化的預測，雖然每個人會出現的老化跡象都不一樣，有人是發生在毛孔粗大、有人是缺乏彈力、有人則是出現皺紋；但是當老化發生時，除了對症下藥的治療外，若能在老化剛開始發生時就愈早給予解決方案，就愈能有效延緩老化。基於此，業者提出更精準的「混搭」式保養。

迪奧2018年即將推出「迪奧凍妍新肌系列」，以一款「凍妍新肌抗氧霜」為主要核心，搭配5款專精式的精華方式， 以精準保養概念，對焦解決肌膚老化前兆的乾燥、暗沉、鬆弛、出油、敏感等肌膚問題，迪奧美妍中心在珍稀的「香根鳶尾花」中，找到有效的抗氧化成分，成為此款乳霜最重要的成分；此外，此系列產品標榜以高達85%的溫和天然成分，5大精華液可與乳霜自由疊擦或混搭，任意「混」出青春高顏值。為了更貼近新世代女性族群，「迪奧凍妍新肌系列」也請到英國「搞怪超模」卡拉‧迪樂芬妮（Cara Delevingne ）擔任代言。