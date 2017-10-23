2017 DTM賽季總結AUDI雄霸3大錦標

2017-10-23

記者方維鐸／綜合外電報導

2017年DTM德國房車賽（或稱為「德國房車大師賽」），面對Mercedes-AMG宣布2018年賽季結束將全面退出的影響，一度引發外界對賽事前途的疑慮。但德國3大豪門車廠賽道上激烈的拚搏不減，10月中旬Hockenheim封關站在現場湧入的15萬兩千多民觀眾見證下，劃下了完美的句點。

Audi陣營車強人悍 雄霸本賽季3大錦標

今年開賽之初，Mercedes-AMG陣營一度展現出領先對手的競爭力，短暫稱霸了幾回合DTM賽事，然而隨著他們宣布將退出DTM賽事後，嚴重衝擊到旗下賽車手的鬥志，加上賽季後期Performance Weights制度取消，Mercedes-AMG C63 DTM不僅在賽道上難以跟Audi RS5 DTM強悍的性能相抗衡，甚至連面對車輛條件較弱的BMW M4 DTM也陷於苦戰，整個態勢可說急轉直下。

進行至倒數第2站奧地利Spielberg的兩回合賽事，Audi陣營將車輛性能與策略運用發揮到淋漓盡致，一口氣大幅拉開與其他兩陣營間的積分差距，無論車手、車隊和車廠3大錦標，都遙遙領先對手。Hockenheim封關站第17回合跑完，更將車手總冠軍之爭縮小到4位Audi領先車手之間，讓其他兩陣營望而興嘆。

最終在Hockenheim第18回合比完，運氣絕佳的Audi新進車手René Rast，以些微差距擊敗同陣營的兩位前輩Mattias Ekström和Jamie Green，成為DTM史上第2位頭年完整參賽就奪下年度總冠軍的車手（上一次是1993年Nicola Larini駕駛Alfa Romeo 155 V6 TI贏得總冠軍）。

Mercedes-AMG宣布退出 加速與Super GT整合

2014年DTM主辦單位ITR已與日本Super GT的主辦方GTA簽下備忘錄，預定將從2017年賽季開始採用跟Super GT相同的2.0升直4 Turbo引擎，以實現兩大賽事在車輛規範上進一步的整合。2015年賽季末卻在Mercedes-AMG揚言退出的威脅下做罷，而且後來還將今年參賽規模縮減至每家車廠6輛賽車。

然而今年DTM俄羅斯站賽事結束後，Mercedes-AMG仍逕自宣布將從2018年賽季結束後全面撤出DTM賽事。此舉不僅惹惱了其他兩家德國車廠，也讓新任的ITR主席Gerhard Berger感到相當難堪，於是重新與日本的GTA展開協商，且立刻得到日方善意的回應。

GTA展現出極大的誠意，在Hockenheim封關賽從日本空運來兩輛GT500組廠車（一輛去年的NISMO GT-R以及本賽季前測試版的Lexus LC 500），在兩位歐洲旅日Super GT冠軍車手Heikki Kovalainen和Ronnie Quintarelli駕駛下進行試跑展演，為東西兩大最高等級房車賽事的整合，跨出了歷史性的一大步。

接下來Super GT在11月11～12日進行的茂木雙環賽道封關站，Audi和BMW也將運送廠車去現場進行類似的表演賽，表達對GTA和日本賽車迷的尊重與謝意。

對DTM有興趣的讀者可從www.dtm.com官網來瞭解這項最高等級房車賽事的資訊，並可透過YouTube的DTM專頁（www.youtube.com/user/DTMinternational）來回顧比賽的精彩畫面。

圖片提供／DTM官網