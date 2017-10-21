adidas Originals秋冬 純白無境

2017-10-21

〔記者林欣若／台北報導〕氣溫下降，adidas Originals正式推出秋冬服飾系列，這一次以「純白無境」為主題，從外套、上衣、褲裝到連身裙，大量純白呼應秋季的蕭瑟氛圍，簡單俐落的白色也是搭配性最強的顏色。

兩大代言人也為全新秋冬系列拍攝廣告，鹿晗以白色系的飛行員夾克與運動衫，搭配窄版運動褲，展現隨興輕鬆的街頭風格，彩色的數字徽章及腳上的紅色Campus成為一片白茫茫中的最大亮點；Angelababy以深藍迷彩系的sweatshirt、legging以及短裙，混搭出甜美又個性的風格，純白色的外套與腳上的Superstar更增添的女性純淨氣質。

這一季的主打鞋款除了明星鞋款Superstar，復古的Campus也是重點。誕生於1983的Campus，最早是以籃球鞋為出發，因其簡約復古的外型、柔軟舒適的麂皮面料，轉變為街頭潮人與時尚玩家必備百搭配備。秋冬全新Campus系列保留經典設計元素，包含高質感的麂皮鞋面，加上鋸齒狀三條線標誌橫貫鞋身，鞋跟處的三片葉品牌識別，成為重現經典的最佳標識，男鞋主打復刻經典的墨黑、酒紅與海軍藍等秋冬色調；女性則主打奢華元素，例如燈芯絨、動物紋皮質以及燙金的鞋舌，都很有秋冬華麗感。

圖片提供：adidas Originals