杜達美被迫取消巡演 克里斯蒂安神救援登台

2017-10-20

濃縮貝多芬九大交響計畫5場變3場 百人代打樂團火速成行明獻藝

〔記者凌美雪／台北報導〕因為委內瑞拉複雜的政治因素，由南美指揮家新星杜達美率委國西蒙‧波利瓦爾管弦樂團巡演的亞洲行程，上週確定被迫取消，而原訂這星期在台北進行的「貝多芬九大交響計畫」5場音樂會，也遭受波及面臨今年秋天古典樂壇最大的風暴，在主辦單位5天不眠不休的溝通與努力之下，確認由目前最火紅的奧地利指揮家克里斯蒂安‧阿閔（Christian Arming）領軍維也納室內管弦樂團來台演出3場，「百人代打演出」成為台灣樂壇有史以來最大規模的臨陣換團紀錄，也是杜達美原定亞洲巡演行程裡，唯一沒有全面取消演出節目的城市。

現年46歲的克里斯蒂安是日本指揮大師小澤征爾的愛徒，出生於維也納，幼時曾隨父母旅居日本，畢業於維也納音樂與表演藝術大學，認識小澤征爾後，受其提攜，學習與演出的足跡也遍及歐美與亞洲，曾擔任琉森劇院與交響樂團、東京新日本管弦樂團、比利時列日皇家愛樂管弦樂團音樂總監，現為廣島交響樂團首席客座指揮。

由於此次音樂會緊急成軍，需要爭取時間排練，克里斯蒂安昨天率先飛抵台灣，他說，因為今年樂季提前於8月就展開，這一個多月以來他多在世界各地演出，接到取代杜達美指揮的詢問電話時，他正在波蘭飛回洛杉磯途中，當時的反應是「Oh！My！God！」因為過去他也曾臨時飛捷克為一位生病的指揮代打，但這種在一個星期內要找到一個百人的樂團為另一樂團代打，幾乎是不可能的事，對樂團與指揮來說，都是很大的挑戰。

幸好他是維也納人，代打樂團也來自維也納，對於貝多芬的曲目相當熟悉，因此，他有信心克服挑戰。同時，他也提到這次將演出的曲目貝多芬《第9號交響曲》，從音域黑暗向光明開展，表現出人們在困難中團結並共同處理危機，頗符合這次的情況。他覺得各曲目的連結涵容了自然、人性、藝術與詩的情境，很高興能夠指揮這些曲目。

此外，克里斯蒂安也提到，他與杜達美同樣住在洛杉磯，彼此熟識，「很喜歡杜達美，但對於他取消演出的事情感到遺憾與可惜。」

「皇帝與田園‧合唱之夜」系列音樂會，10月21日起，在國家音樂廳演出。