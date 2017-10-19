機王出爐！5大旗艦掃地機器人PK實測

2017-10-19

記者吳佩樺／台北報導、攝影

掃地機器人愈來愈夯，不過市面上機種琳瑯滿目，究竟該怎麼挑？想必多數民眾看得眼花撩亂，《自由時報》實測5大品牌旗艦掃地機器人，包括伊萊克斯PUREi9、iRobot Roomba 980、三星POWERbot VR20M、LG VR66830VMNC以及米家掃地機器人5款機型，看誰才是「懶人界」的「掃地機王」？

評比分為大理石地板清潔、地毯清潔、障礙物、噪音、防摔、C／P值6大關卡，實測範圍120×120公分，5款機型均以一般自動模式進行測試。

此次實測結果顯示，大理石地板清潔由三星奪冠，連最難清掃的邊角也掃得很乾淨；伊萊克斯表現亦佳，和三星僅有極微小差距。地毯清潔由iRobot拿下第一。障礙物測試方面，以伊萊克斯和三星最為聰明，2款皆能繞過障礙物清掃。噪音量則是LG的73分貝最低。5款機型均通過防摔考驗。此外，不用9千元的米家堪稱C／P值之王。

〈採購建議〉突破傳統！雙側刷、超大吸力不一定比較好！

綜合實測顯示，選購掃地機器人可突破傳統迷思，包括側刷不一定能輔助清掃，無側刷設計的三星光靠28.8公分的超寬刷頭照樣能掃得很乾淨。而雙側刷不見得比單側刷好，例如LG的雙側刷反而會把灰塵掃得凌亂、妨礙吸塵。

再者，吸力雖然是考量掃地機器人的一大要素，但不能只看吸力，以iRobot來說，超大吸力多少會有將灰塵吹遠、吹分散的情形，但用於地毯清潔卻非常厲害。

總結來看，5大旗艦掃地機器人各有長處，建議以居家環境和清掃需求選擇，才能發揮「掃地機王」的最大功效。

實測5大品牌旗艦掃地機器人（順序非排名）

伊萊克斯PUREi9：通路售價約32,900元。

iRobot Roomba 980：通路售價約35,999元。

三星POWERbot VR20M：通路售價約29,900元。

LG VR66830VMNC：通路售價約29,900元。

米家掃地機器人：通路售價約8,895元。

詳細實測看這邊

大理石地板吸王：三星

在大理石地板中央和邊角位置皆灑上各3公克咖啡粉，結果由三星奪冠，包括最難清潔的邊角也掃得很乾淨。勝出的主要原因是當碰到邊角時，會利用集塵板加強清潔。伊萊克斯表現亦佳，僅有邊角殘留少許咖啡粉，與三星只有極微小差距。

打破傳統迷思：

側刷不一定能輔助清掃，雙側刷不見得比單側刷好，採用雙側刷的LG（左圖）反而很容易把灰塵掃得凌亂、妨礙吸塵，中央處的清潔度不如單側刷的米家（右圖）。不過米家的邊角清潔度相較其他4款，略顯不足。

地毯吸王：Robot

在地毯中央處灑上5公克麥片，iRobot表現搶眼，靠著超大吸力僅花了8秒半就掃得清潔溜溜，勝過其他4款。

智慧吸王：伊萊克斯、三星

在地面放置障礙物，以伊萊克斯和三星最為聰明，2款皆能繞過障礙物清掃，其他3款皆會碰撞到障礙物。

安靜吸王：LG

噪音量以LG的73分貝最低；米家位居第二，75分貝，和LG差異不大。最高為伊萊克斯的82分貝。

防摔：平手 C／P值吸王：米家

5款掃地機器人都通過防摔考驗，受限版面僅以米家代表。米家雖然在各項測試中並未特別突出，但綜合表現亦不差，跟另4款要價近3至3.5萬元相比，不用9千元的米家堪稱C／P值之王。

〈實測記者小檔案〉

吳佩樺，《自由時報》記者，3C線資歷7年。

〈達人說〉

燦坤小家電達人，賴保志，資歷6年。

掃地機器人年銷量大增5倍，主流價位帶落在2～3萬元。家中無論是擁有哪款掃地機器人，畢竟只是機器，要發揮最大的清潔功效，建議清掃前先幫忙移除電線等障礙物。

全國電子小家電達人，陳珈樺，資歷3年。

除了傳統掃地機器人，目前市面上有愈來愈多結合掃地、拖地二用機種，對於工作忙碌的民眾來說，亦是不錯的選擇。市售機型有分乾擦和濕擦，可依需求決定。

部分圖片提供／燦坤、全國電子、翻攝網路