限量老虎鞋 經典快閃登台

2017-10-18

〔記者方惠宗／台北報導〕歐陽娜娜現身台北101購物中心Kenzo Move快閃店開幕活動，選穿同樣復刻Kenzo經典的Kenzo Memento限量系列服飾，搭配Kenzo Move運動鞋，展現甜美又不失個性的運動風格，並親身挑戰快閃店設置的跳舞機。她自認不擅長跳舞，選擇難度最簡單、僅一顆星的「PPAP」，沒想到手腳依然釋放不開，數度上演抓頭、掩面等尷尬模樣。雖然自評舞技0分，但憑著一股「萌」魅力，已成功炒熱快閃店氣氛。

Kenzo Move系列運動鞋為KENZO創意總監Carol Lim和Humberto Leon向高田賢三先生致敬的最新力作，其設計靈感來自Kenzo大放異彩的1970年代，設計以復古廓型搭配Kenzo經典老虎圖騰，大面積橡膠鞋底大秀潮流美學，鞋尖處的斑紋顆粒與鞋底刻紋亦展現Kenzo Move的狂放不羈，台灣限量配得280雙，現貨80雙，快閃店一天下來已賣掉70雙。現貨賣完則開放預購，約12月中旬到貨。

Kenzo Move快閃店即日起展店至11月12日。為慶祝開幕，每週六及週日下午4點在店內舉辦跳舞機舞蹈大賽，當天前25位完成報名手續者即可參賽，分數最高者將可獲頒Kenzo Move系列運動鞋一雙，預計將有8位贏家。