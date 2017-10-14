百分百天然 香水綠色革命

2017-10-14

﹝記者邱巧貞／台北報導﹞10/10 HOPE引進全新香氛品牌「100BON」，由出身Hermès的2位創辦人共同創立。Christophe Bombana與Nicolas Brassier在香水產業工作多年，有感於香水市場上諸多華麗的產品包裝，價格昂貴，卻愈來愈偏離了香味本身，2人期盼打造一個專注在氣味本身的香水，卸下無謂包裝、跳脫行銷手法、無須明星代言，因此與法國百年歷史的羅伯特Robertèt香水工坊合作，採擷100%天然香料來源，將大自然新鮮氣味完整裝瓶， 回歸「氣味」想帶給人們的無限想像。

在法國，至今仍只有33%的民眾會於日常固定使用香水，美國約20%、 英國約25%、亞洲地區約1%，2人認為香氛市場仍有非常多空間可以探索，Christophe及Nicolas決心跳出當今產業鏈，將香氛自然地融入生活，讓任何人都能夠自在享受。

今年4月，100BON的首間店面於法國里昂正式開幕，至今年夏天的短短半年之內，已將100%天然香氛訴求快速遍及15個國家，逐漸開啟新一波的綠色香水革命。

為了讓顧客直接感受來自大自然的純粹氣息， 100BON選用100%的天然原料，以有機小麥發酵酒精取代石化原料，不含任何化合原料、不含人工香精，將致敏物質降至最低，純淨的香氛來源讓敏感肌膚甚至孕期皆能安心使用。

3種便於使用的容量，能夠重複填充。同時，100BON積極減少耗材使用，將製造過程炭足跡降至最低，從外包裝、瓶身、瓶蓋、到香水漏斗，所有的包裝皆選擇易於回收的環保素材，致力實踐大眾所能負擔之綠色香氛哲學。

創立於19世紀的羅伯特Robertèt香水工坊，百餘年來專精於天然原料的製備與開發，包含有機穀物酒精的來源，同時具頂尖的專業調香團隊，為全球前10大香精香料公司。

一般調香師能夠運用的調香原料數量約達3,000多種氣味分子，100BON的香氛創作中，受限於天然原料的選用堅持，調香團隊只能在不到十分之一數量的原料素材中搭配創造具有獨特層次的香水作品。100BON所有的香水都是100%於法國香水之都格拉斯Grasse製作，加入了新鮮、甜美、華麗、木質、辛香料等天然原料，目前共推出10款味道，可以透過不同氣味的自由堆疊，跳脫一切框架，發掘無限想像。