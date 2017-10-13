《LOGO新浪潮－F is Fendi 》

2017-10-13

記者王瀅娟／台北報導

Fendi秋冬推出全新的品牌Logo「F is Fendi」，以一個圈內含字母F的簡潔符號，點出Fendi進化為全新年輕摩登樣貌。「F is Fendi」品牌標誌（Logo）在秋冬秀上無所不在，出現在模特兒的耳環、太陽眼鏡、手袋上的正面飾釦，甚至在手袋與提把的連結釦上都可見，全新推出的Triplette手袋甚至是用F is Fendi造型鍍金環釦將3個小袋連結在一起，活動式的彈簧溝釦設計，讓3個小袋可任意取下或加上，既是奢華裝飾，也是實用的工具，完全體現Fendi強調的二元性。

F is Fendi品牌標誌亦是秋冬廣告的靈感來源，女裝創意總監Karl Lagerfeld表示：「Fendi 2017-18秋冬廣告大片的靈感來源是Fendi的新品牌標誌，對我來說它出人意表上下顛倒的位置，猶如『F就是狂愛（F en Folie）』，我選擇在廣告裡使用誇大尺寸的標誌和本季的藍、駝色與紅色等主色調。」以「F就是狂愛」為名的秋冬廣告由Gigi Hadid與Kendall Jenner演出，在大小不一的巨大彩色F is Fendi品牌標誌圈環間擺出強烈的肢體語言，展現品牌創新、現代、能量及無比的優雅自信。

Fendi秋冬系列無疑是主打品牌標誌的一季，不但秋冬秀場伸展台以木板拼接出經典「Double F」品牌標誌，Double F品牌標誌也出現在服裝的飾邊、皮帶與手袋的肩揹帶上。「FENDI」品牌標誌也出現在服裝與鞋履上，令人難以忽視。

圖片提供／Fendi