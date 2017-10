《LOGO新浪潮－F is Fendi 》

2017-10-13

記者王瀅娟/台北報導

Fendi秋冬推出全新的品牌Logo「F is Fendi」,以一個圈內含字母F的簡潔符號,點出Fendi進化為全新年輕摩登樣貌。「F is Fendi」品牌標誌(Logo)在秋冬秀上無所不在,出現在模特兒的耳環、太陽眼鏡、手袋上的正面飾釦,甚至在手袋與提把的連結釦上都可見,全新推出的Triplette手袋甚至是用F is Fendi造型鍍金環釦將3個小袋連結在一起,活動式的彈簧溝釦設計,讓3個小袋可任意取下或加上,既是奢華裝飾,也是實用的工具,完全體現Fendi強調的二元性。

F is Fendi品牌標誌亦是秋冬廣告的靈感來源,女裝創意總監Karl Lagerfeld表示:「Fendi 2017-18秋冬廣告大片的靈感來源是Fendi的新品牌標誌,對我來說它出人意表上下顛倒的位置,猶如『F就是狂愛(F en Folie)』,我選擇在廣告裡使用誇大尺寸的標誌和本季的藍、駝色與紅色等主色調。」以「F就是狂愛」為名的秋冬廣告由Gigi Hadid與Kendall Jenner演出,在大小不一的巨大彩色F is Fendi品牌標誌圈環間擺出強烈的肢體語言,展現品牌創新、現代、能量及無比的優雅自信。

Fendi秋冬系列無疑是主打品牌標誌的一季,不但秋冬秀場伸展台以木板拼接出經典「Double F」品牌標誌,Double F品牌標誌也出現在服裝的飾邊、皮帶與手袋的肩揹帶上。「FENDI」品牌標誌也出現在服裝與鞋履上,令人難以忽視。

圖片提供/Fendi