2017-10-07

〔記者林欣若/台北報導〕美國休閒品牌GAP以「Meet me in the Gap,遇見‧不同」為主題拍攝一系列形象廣告,先前已邀請「奶爸」吳尊與中國最美攝影師陳漫攜手演出,最近又邀請台灣新生代男星張軒睿與「校園女神」黃薇渟搭檔放閃,一向甜美的黃薇渟示範了今年秋天流行的輕柔荷葉襯衫,站在穿著皮質外套文質彬彬的張軒睿身旁,儼然最佳情侶檔。

張軒睿及黃薇渟兩人合作起來默契十足,原來在螢光幕外,他們分別對籃球與跳舞都有同樣熱情,張軒睿在拍攝現場一看到籃球立刻露出燦爛笑容,展現胯下運球、單指轉球、胸前繞球等高超球技;一旁的黃薇渟一聽到場邊音樂升起,也不由自主地跟著節拍起舞,嫵媚動人的性感舞姿,展現出有別於偶像劇中的甜美氣質,讓張軒睿驚呼:「從來不知道她原來是舞蹈高手!」

GAP這一季融合實用百搭與前衛個性,強調不同組合與不同風格間的相容性,將毛邊和補丁等街頭潮流元素融入經典簡約的丹寧之中,打破牛仔沉悶的刻板印象,另外也將塑形丹寧與紡織布料完美結合、飛行夾克與修身褲的經典搭配、以及運動時尚與街頭隨性的碰撞,每一件都是百搭單品。圖片提供:GAP