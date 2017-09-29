賽琳娜亞莉安娜 正面能量動起來

〔記者林欣若／台北報導〕賽琳娜‧戈梅茲（Selena Gomez）和亞莉安娜（Ariana Grande）兩位小天后，一位剛挺過紅斑性狼瘡，展現驚人意志力，另一位不畏英國演唱會發生恐攻事件，與歌迷站在同一陣線，兩位都充滿正能量，因此分別被運動品牌PUMA和Reebok相中擔任代言人，傳遞她們健康的生活態度。
賽琳娜的個人形象和生活態度、不畏懼勇於挑戰追求成功的精神與PUMA不斷進步創新的品牌精神不謀而合，而她也是Instagram有史以來粉絲數首位破億的名人，吸金能力可觀。PUMA女性系列近幾年來愈來愈受到運動、時尚產業各界人士、消費者喜愛，賽琳娜的加入可望為PUMA在女性市場再創巔峰，賽琳娜也開心表示：「PUMA改變了整個產業的遊戲規則，將運動服裝和時尚完美結合，對於時下穿搭風格及文化造成深遠的影響，能夠見證這一切甚至成為推動這些改變的一員，真的非常興奮。」
亞莉安娜今年5月在英國曼徹斯特舉辦演唱會遭受恐怖份子攻擊，因而成為新聞焦點，事後她持續關心受傷粉絲、並繼續舉辦演唱會鼓勵粉絲，追求自信與正面的積極人生態度，與Reebok的品牌精神一致，她表示：「與一個鼓勵人們做自己的品牌合作是令人非常興奮，這不僅是Reebok所代表、也是我們的共同信念，我們都支持並欣賞多元化的美麗，不要害怕成為你想成為的，並且充滿能量的去成為最好的自己。」