2017-09-22

記者林欣若／台北報導

酷鉚釘學生鞋

全黑的學生鞋呆板乏味，今年秋冬，來自巴黎的Minelli利用鉚釘裝飾，為黑皮鞋帶來亮點，打造叛逆搖滾的學院風，Minelli以70年代叛逆風格為靈感，利用鉚釘或金屬扣飾點綴鞋面或鞋跟處，增添秋冬華麗感。同樣來自巴黎的Cosmoparis則以金屬裝飾展現女性桀驁不馴、拒絕平凡的獨特個性，這樣的鞋款不僅為平時的上班行頭增添變化，搭配相機包、皮草披肩或是寬沿帽子，是另一種時尚休閒風。

圖片提供／Cosmoparis、Enzo Angiolini、Minelli