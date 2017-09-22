《ONLYWATCH2017首度來台》20

2017-09-22

記者方惠宗／台北報導

MB&F推出Horological Machine N°8（HM8）錶款，設計靈感來自汽車賽事「Can-Am」（Canadian-American Challenge Cup，汎美挑戰賽），機芯配置於藍寶石水晶鏡面之上，上頭繪有多樣天馬行空的趣味圖騰，如此的神來一筆出自於15歲的Cassandra Legendre之手。

Legendre目前還是學生，現居馬德里。在藝術表現上，她對於芭蕾有著極大的興趣，但在閒暇之餘也從事繪畫創作，作品令人驚艷。和她合作，對於MB&F和Only Watch拍賣會來說可說是首開先例。仔細觀察其畫，會發現機器人、噴射機、玩具車和水母等各種題材，這些元素也正是在生活與創作中，不斷啟發MB＆F創辦人Maximilian Büsser的試金石，同時也和兒童產生情感共鳴。其中還有一些充滿童趣的取樂小物，例如冰淇淋甜筒、足球、太陽鏡和電玩遊戲機等。同時，時分顯示盤間則綴飾一只小型的白金大象雕塑。

Legendre與她的家人希望藉由如此獨一無二的活動機會，傳達出HM8 Only Watch背後的信念：透過兒童創作的概念，進一步幫助那些被剝奪了童年中無限夢想與美好機會的孩子。

圖片提供／Only Watch