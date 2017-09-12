中華電信 WCIT秀智慧生活

2017-09-12

合作物聯網eHome 串連家電 日常生活變聰明

〔記者吳佩樺／台北報導〕第21屆世界資訊科技大會WCIT登場，暌違17年再度在台舉辦，中華電信打造智慧應用、智慧生活、智慧未來三大展區，呼應今年WCIT「台灣，數位夢想實踐家」主軸。

其中一般民眾最有感的智慧生活，中華電信展示結合物聯網的eHome智慧家庭，可串連不同廠牌的冷氣、電視等智慧家電，最大特色是能透過聲控操作，例如對著手機說「我要出門了！」，主機就會立刻關閉家中所有整合的家電，已有超過1.5萬戶住家採用。同時導入Beacon微定位等技術，透過在全黑環境中體驗「密室逃脫」互動遊戲，讓一般人了解視障者在生活中的不便，進而給予更多的包容和關心。

目前4K電視為旗艦市場主流，但4K內容仍太少，中華電信MOD將持續爭取國內外更多4K內容上架，包括今年以4K轉播世大運開閉幕式。而MOD走過7月風波後，在代言人吳念真和世大運的助攻下，8月以來MOD用戶數明顯增加，淨增4萬戶，目前總用戶數突破140萬戶，持續朝年底200萬戶目標前進。

中華電信董事長鄭優表示：「智慧生活的發展十分快速，產業亦愈來愈成熟，邁向5G，中華電信已經做好準備當領頭羊。」

此外，展區搭配AR擴增實境技術突破空間限制，例如讓參觀者在會場就能看見中華電信IDC機房建築、內部結構等；中華電信板橋IDC雲端資料中心去年落成，是國內最高規模的雲端資料中心。WCIT展期至13日結束，今明僅接受買主、專業人士入場，不開放一般民眾。