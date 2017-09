2017-09-08

記者林欣若/台北報導

巨星署名 美式隨興

從產品線到代言人,Coach近來越來越向年輕市場靠攏,今年秋冬找來美國小天后賽琳娜‧戈梅茲(Selena Gomez)代言,在Instagram擁有超過1億2,500萬人氣的她,是吸金高手,挾著高人氣,Coach不僅為她拍攝秋冬系列廣告,更邀請她擔任設計師,推出聯名系列單品。

聯名系列由賽琳娜和Coach執行創意總監Stuart Vevers共同發想,全系列包括包款、皮夾和吊飾,最受矚目的則是名為Selena Grace的包款,以賽琳娜優雅的個人為包款命名,以硬挺線條打造的巨型輪廓,考量到不同需求和場合的設計,同時呼應Coach強調的隨興不羈、美式風格。

包包的皮革掛牌壓印著賽琳娜的專屬簽名、包身內裡有著她的經典格言「To be you is to be strong.」底部則有「Love yourself first.」這些壓印的字體全都是由賽琳娜親自手寫,處處都是她個人風格的縮影。

圖片提供/Coach