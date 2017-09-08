京華城週年慶 撒現金送機票─美食券升級商品券 回饋率達21% 暢遊各地環球影城

2017-09-08

〔記者凃盈如／台北報導〕京華城16週年慶於9月14日至10月10日登場，今年一樣除了有購物現金回饋，還將以往贈送的「美食券」升格為「商品券」，這次改成商品券，購物亦可折抵，且9月18日至9月30日刷京華卡或持Living Card單筆滿2,000元抽機票的部分，今年規格更高，除了日本大阪環球影城雙人行之外，還有美國奧蘭多環球影城雙人行（價值100,000元）以及新加坡環球影城雙人行。

本次週年慶，於9月14日至9月30日期間推出全館當日累積滿4,800元送500元（含400現金+100商品券），刷京華卡或持Living Card當日累積滿4,800元送650元（含500現金+150商品券）；京華卡友於化妝品、內睡衣、香氛單筆滿2,800元送400元（含300現金+100商品券）；今年滿額回饋率最高可達21%，首4日更加碼推出京華卡友滿額再贈iPhone 8、dyson空氣清淨機、BALMUDA蒸氣烤麵包機等限量夢幻逸品。21%回饋率的算法，以京華卡白金卡消費為例，當日消費滿100,800元，除可拿到滿4,800元送650的13,650元（10,500元現金+3,150商品券），還有單筆6,000元享2%回饋的1,920元商品券，以及首4日送價值6,000元的美食饗宴及卡友禮。