曾國城煮米粉 世界級好呷

2017-09-01

全球十大美味即食米粉排行榜 曾粉奪香第4名

〔記者凃盈如／台北報導〕美國泡麵部落客Hans Lienesch在The Ramen Rater網站公布最新2017年全球十大美味即食米粉排行榜，唯一入選的台灣品牌正是出自美食達人曾國城代言的「曾粉」─海味叻沙。 該口味從將近2,500種速食米粉中脫穎而出，一入榜就獲選為世界第4名。閱歷無數的Hans Lienesch坦言，這是第一次吃到來自台灣的海鮮叻沙，帶給他前所未有的風味印象： 「它的味道不像是傳統叻沙那種一拳打在臉上的濃烈口感，也不會很辛辣，口味較溫和濃郁，難以言喻，有著很棒的海鮮和椰奶味，真得很好吃。」

曾粉擁有獨特的乾濕2種吃法，搭配同樣的醬汁包，乾的乘以5至6倍的水，湯的乘以8至9倍，只要調整水量，就能決定要做成炒米粉或者米粉湯。更讓里納許讚賞的是米粉口感，評比中點出「曾粉」海味叻沙特別選用了比其他口味略粗的米粉，而且是由台灣老牌米粉工廠所製造，十分重視細節。去年，曾國城推出的台灣「曾拌麵」在2016年世界十大美味泡麵排行榜中獲第9名，今年以「曾粉」再下一城，而且排名更往前躍升。曾國城特別提點，料理「海味叻沙」時，可加些檸檬、豆芽菜和九層塔，搭著濃郁別緻的椰漿和咖哩，異國風味讓人一吃難忘。